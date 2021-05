Kiedy Robert Lewandowski przed czasem opuścił trening Bayernu Monachium, serca kibiców zadrżały. Polak, który dopiero niedawno wyleczył uraz kolana, eliminujący go z gry na kilka tygodni, cały czas bowiem walczy o pobicie legendarnego rekordu Gerda Muellera i przekroczenie granicy 40 bramek w sezonie, dlatego każda absencja mogłaby zniweczyć jego starania. Jednak na konferencji prasowej przed meczem Bundesligi z Freiburgiem trener Bayernu Hansi Flick przekazał dobre wieści ws. zdrowia Polaka.

- Lewandowski jest gotowy do gry od początku meczu z Freiburgiem. Ukończył dziś trening i jest w pełni sił - powiedział na konferencji prasowej przed meczem z Freiburgiem Flick.



Po tym, jak Lewandowski musiał opuścić wcześniej poprzednie zajęcia, fani zaczęli się obawiać, że coś jest nie tak ze zdrowiem kapitana reprezentacji Polski. Jednak sam zainteresowany w rozmowie ze Zbigniewem Bońkiem przekazał, że czuje się dobrze i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wystąpił w kolejnym ligowym meczu. Teraz oficjalnie potwierdzenie tych słów padło z ust trenera Bayernu Hansiego Flicka.



Szkoleniowiec drużyny z Bawarii był też pytany o to, czy koledzy będą pomagać "Lewemu" w pobiciu rekordu Muellera. Flick jednak odparł, że najważniejsze jest dobro drużyny. - Kluczowe jest realizowanie naszych założeń. W meczu z Borussią Moenchengladbach to zadziałało. I "Lewy" też na tym korzysta. Kiedy zespół jest skuteczny, to on też - powiedział trener mistrzów Niemiec.



