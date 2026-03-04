Aby wyrównać stan rywalizacji w półfinale Pucharu Króla FC Barcelona potrzebowała strzelić Atletico Madryt w rewanżu na Camp Nou co najmniej cztery bramki. Jej licznik we wtorek zatrzymał się jednak na trzech. Mimo że "Duma Katalonii" dała prawdziwy koncert i pożarła podopiecznych Diego Simeone, odpadła z rozgrywek.

Plaga kontuzji w Barcelonie. Zaczęło się od De Jonga i Lewandowskiego

Do rywalizacji z Atletico Barca przystąpiła osłabiona m.in. brakiem kontuzjowanych Frenkiego De Jonga, czy Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski w rywalizacji z Villarrealem doznał złamania oczodołu i nie mógł wystąpić.

Już w 1. połowie na Hansiego Flicka spadł kolejny cios - z powodu urazu mięśniowego murawę opuścił w 13. minucie Jules Kounde, którego zastąpił Alejandro Balde. W drugiej połowie Hiszpan otrzymał jednak "wędkę".

Wychowanek "Blaugrany" na około 20 minut przed regulaminowym końcem gry również zasygnalizował problem mięśniowy i musiał zostać zmieniony. Boisko opuszczał zakrywając twarz koszulką, a w jego oczach pojawiły się łzy.

Tym samym w Barcelonie doszło do urazów czterech kluczowych zawodników w odstępie zaledwie kilku dni. O ile kontuzja "Lewego" wynikała z silnego i niefortunnego uderzenia, o tyle kłopoty mięśniowe wielu gwiazd mocno zaniepokoiły trenera mistrzów Hiszpanii.

Flick domaga się śledztwa. FC Barcelona w trudnej sytuacji

"Mundo Deportivo" poinformowało, że Flick nie zamierza akceptować takiego stanu rzeczy, a jego reakcję rozpatrywać można w charakterze buntu. Niemiec w końcu nie wytrzymał i domaga się odpowiedzi, co jest przyczyną tylu urazów mięśniowych. Wcześniej w trakcie sezonu cierpieli z ich powodu także Dani Olmo, Raphinha, czy Pedri.

Niewłaściwa rozgrzewka, przygotowanie do meczu, a może jeszcze coś innego? Hansi Flick jest zdesperowany, aby odkryć przyczynę plagi kontuzji mięśniowych graczy Barcelony.

Kontuzja Julesa Kounde JOSEP LAGO AFP

Alejandro Balde opuścił boisko z kontuzją Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski JOSE BRETON AFP

