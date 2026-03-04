Hansi Flick pod ścianą, Lewandowski w centrum zamieszania. Śledztwo w Barcelonie

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

FC Barcelona kompletnie zdominowała i zdeklasowała Atletico Madryt w rewanżowym meczu pófinału Pucharu Króla. 3:0 to było jednak za mało, żeby odwrócić losy rywalizacji i awansować do finału. Wysokie zwycięstwo kontuzjami przypłacili jednak Jules Kounde i Alejandro Balde. Wcześniej wykluczony z gry przez uraz został Robert Lewandowski. Hansi Flick w końcu nie wytrzymał i domaga się śledztwa w Barcelonie.

Hansi Flick domaga się śledztwa w Barcelonie. Robert Lewandowski w centrum zamieszania
Robert Lewandowski i Hansi FlickJavier Borrego/AFP7 via ZUMA Press Wire / JAVIER BORREGO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFPNewspix.pl

Aby wyrównać stan rywalizacji w półfinale Pucharu Króla FC Barcelona potrzebowała strzelić Atletico Madryt w rewanżu na Camp Nou co najmniej cztery bramki. Jej licznik we wtorek zatrzymał się jednak na trzech. Mimo że "Duma Katalonii" dała prawdziwy koncert i pożarła podopiecznych Diego Simeone, odpadła z rozgrywek.

Plaga kontuzji w Barcelonie. Zaczęło się od De Jonga i Lewandowskiego

Do rywalizacji z Atletico Barca przystąpiła osłabiona m.in. brakiem kontuzjowanych Frenkiego De Jonga, czy Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski w rywalizacji z Villarrealem doznał złamania oczodołu i nie mógł wystąpić.

Przełom ws. Lewandowskiego, Hiszpanie już wiedzą. Ogłosili tuż przed hitem

Już w 1. połowie na Hansiego Flicka spadł kolejny cios - z powodu urazu mięśniowego murawę opuścił w 13. minucie Jules Kounde, którego zastąpił Alejandro Balde. W drugiej połowie Hiszpan otrzymał jednak "wędkę".

Wychowanek "Blaugrany" na około 20 minut przed regulaminowym końcem gry również zasygnalizował problem mięśniowy i musiał zostać zmieniony. Boisko opuszczał zakrywając twarz koszulką, a w jego oczach pojawiły się łzy.

Tym samym w Barcelonie doszło do urazów czterech kluczowych zawodników w odstępie zaledwie kilku dni. O ile kontuzja "Lewego" wynikała z silnego i niefortunnego uderzenia, o tyle kłopoty mięśniowe wielu gwiazd mocno zaniepokoiły trenera mistrzów Hiszpanii.

Zobacz również:

Alejandro Balde, Raphinha
La Liga

Barcelona ogłasza po meczu z Atletico. Niestety, wszystko się potwierdziło

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Flick domaga się śledztwa. FC Barcelona w trudnej sytuacji

    "Mundo Deportivo" poinformowało, że Flick nie zamierza akceptować takiego stanu rzeczy, a jego reakcję rozpatrywać można w charakterze buntu. Niemiec w końcu nie wytrzymał i domaga się odpowiedzi, co jest przyczyną tylu urazów mięśniowych. Wcześniej w trakcie sezonu cierpieli z ich powodu także Dani Olmo, Raphinha, czy Pedri.

    Trzęsienie ziemi w Realu Madryt. Bellingham jest już w Anglii. Szokująca sytuacja

    Niewłaściwa rozgrzewka, przygotowanie do meczu, a może jeszcze coś innego? Hansi Flick jest zdesperowany, aby odkryć przyczynę plagi kontuzji mięśniowych graczy Barcelony.

    Zobacz również:

    Pojedynek Zawiszy Bydgoszcz z Chojniczanką Chojnice w ćwierćfinale PP zakończył się niespodzianką
    Puchar Polski

    Sensacja w Pucharze Polski, 3-cio ligowiec w półfinale. Zdecydowały rzuty karne

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki
    Piłkarz FC Barcelony opuszcza boisko w towarzystwie sztabu medycznego, podczas gdy zawodnik drużyny przeciwnej w biało-czerwonych paskach obserwuje sytuację.
    Kontuzja Julesa KoundeJOSEP LAGOAFP
    Dwóch piłkarzy Barcelony w strojach meczowych znajduje się na murawie, jeden z nich wspiera się na kolanach i wygląda na zmęczonego albo kontuzjowanego, obok stoi członek sztabu medycznego w niebieskich rękawiczkach, przygotowując się do udzielenia pom...
    Alejandro Balde opuścił boisko z kontuzjąUrbanandsportAFP
    Mężczyzna z krótkimi ciemnymi włosami ubrany w czarną kurtkę stoi na tle ławki rezerwowych na stadionie piłkarskim z widocznymi logotypami FC Barcelony i Nike, w otoczeniu rozświetlonej trybuny pełnej kibiców.
    Robert LewandowskiJOSE BRETONAFP
    Real Madryt CF - Getafe CF. Gol Satriano. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja