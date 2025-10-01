Hansi Flick naprawdę może to zrobić Robertowi Lewandowskiemu. Wszyscy czekają na komunikat

W środę o godzinie 21:00 kibiców będzie czekał hit 2. kolejki serii ligowej Champions League. Na tymczasowy stadion Barcelony (tym razem Montjuic) przyjedzie obrońca tytułu, a więc Paris Saint-Germain. To mecz, który mówi sam za siebie. Mimo wielu urazów w obozie mistrzów Francji na boisku i tak nie zabraknie gwiazd. Pytanie, czy po drugiej stronie boiska wybiegnie Robert Lewandowski.

Pewniakiem na dziś między słupkami jest Wojciech Szczęsny. Tak samo ma się sytuacja Pau Cubarsiego, Julesa Kounde, Lamine'a Yamala oraz trzech środkowych pomocników - Frenkiego de Jonga, Pedriego i Daniego Olmo. Wszyscy pozostali są niepewni. Katalońskie dzienniki wskazują na Gerarda Martina na lewej obronie, a już te madryckie Alejandro Balde. Trzy z czterech głównych gazet ("MD", "As" i "Sport") wskazują, że partnerem Cubarsiego na środku obrony będzie Eric Garcia, ale już chociażby "Marca" wpisała Ronalda Araujo.

Ostatnia niepewność dotyczy właśnie środka ataku. Tak jak w przypadku Garcii, trzy gazety wpisały do wyjściowej jedenastki "Lewego", ale "Mundo Deportivo" zrobiło to niejako z ukośnikiem na nazwiska Ferrana Torresa i Rashforda, nie decydując się na konkretny typ.

Trzej zawodnicy w ataku walczą o dwa miejsca. To Rashford, Lewandowski i Ferran Torres. Nie wyklucza się, że to ostatnia dwójka zagra razem od początku

"Marca" i "As" typują obecność "RL9" w składzie. Inne zdanie ma "Sport", który na pozycję numer 9 przypisał Ferrana.

"Flick potrzebuje skutecznego gracza, który wywrze pressing na paryską drużynę, więc wydaje się bardziej niż prawdopodobne, że to Torres wystąpi w pierwszym składzie. Ponadto Lewandowski rozegrał w niedzielę pełne 90 minut, co jest kolejną wskazówką od niemieckiego trenera" - czytamy.

Faktycznie zarządzanie siłami Polaka weszło na wyższy poziom. Chociażby 21 września rozegrał przeciwko Getafe pełne 90 minut, a cztery dni później z Realem Oviedo dostał ich jedynie 25.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Paris Saint-Germain:

Szczęsny - Martin/Balde, Cubarsi, Garcia, Kounde - De Jong, Pedri, Olmo - Rashford, Ferran Torres/Lewandowski, Yamal.

FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworyta PAU BARRENA AFP

Ferran Torres (z prawej) wcielił się w FC Barcelona rolę numeru dziewięć pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

FC Barcelona. Na zdjęciu Robert Lewandowski oraz trener Hansi Flick IPA Sport/ABACA/Abaca/East News / JAIME REINA/AFP/East News East News