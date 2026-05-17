Przed tygodniem FC Barcelona pokonała Real Madryt 2:0 i przypieczętowała mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2025/26. Kilka dni później wyjaśniła się przyszłość Roberta Lewandowskiego w zespole. W sobotę Polak poinformował, że jego przygoda z klubem dobiega końca. - Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej - napisał.

Lewandowski żegna się z Camp Nou. Hansi Flick podjął decyzję

Trener Hansi Flick podkreślał na przedmeczowej konferencji, że Lewandowski będzie żegnany z honorami. Ponadto podkreślił, że w niedzielnym meczu przeciwko Realowi Betis wystąpi w pierwszym składzie.

Skład Barcelony na mecz z Realem Betis

W niedzielę od rana hiszpańskie media awizowały wyjściowe składy na najbliższe spotkanie. Wszyscy zgodnie pisali, że Lewandowski rozpocznie od pierwszej minuty.

Nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem pojawił się wyjściowy skład Barcelony, w którym widnieje nazwisko Lewandowskiego.

Skład Barcelony: Joan Garcia - Cancelo, Eric Garcia, Kounde, Bernal, Gerard Martin, Fermin Lopez, Gavi, Pedri, Raphinha, Lewandowski.

Początek meczu FC Barcelona - Real Betis o godz. 21:15. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić na sport.interia.pl.

