Haaland zastąpi Roberta Lewandowskiego? Nowe informacje ws. transferowego hitu

Transfer Erlinga Haalanda do La Liga jest tematem, który od dawna przebija się w mediach. Mówi się o przenosinach Norwega zarówno do Realu Madryt, jak i FC Barcelony. Z racji potencjalnego przyjścia Kyliana Mbappe do Madrytu, Norweg z pewnością od stolicy Hiszpanii się oddalił. Ostatnio Deco, dyrektor sportowy Barcelony, spotkał się z agentką piłkarza - Rafaelą Pimientą. Według Fabrizio Romano jednak tematem rozmów nie był jednak Haaland, więc Norweg raczej Roberta Lewandowskiego w Katalonii nie zastąpi.