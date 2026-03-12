Haaland za Lewandowskiego? Nagle gruchnęły wieści. Już wszystko jasne
FC Barcelona bez wątpienia planuje kilka zmian w składzie latem. Przede wszystkim mowa o pozycji napastnika, gdzie "Duma Katalonii" obecnie może korzystać tylko z Ferrana Torresa i Roberta Lewandowskiego. W Barcelonie marzą o sprowadzeniu gwiazdy. Takim transferem byłoby przybycie Juliana Alvareza lub Erlinga Haalanda. W środowy wieczór gruchnęły wieści o interakcji agentki Haalanda z ludźmi z Katalonii. Dzień później Rafaela Pimenta skomentowała doniesienia.
FC Barcelona w tym sezonie ma jeden główny problem i jest nim defensywa. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka dość regularnie krytykowany jest za to, jak broni, a właściwie jak duże ma kłopoty z tym elementem gry. Wielokrotnie ratować ją musiał Joan Garcia, który w bramce potrafi wyczyniać cuda.
Oprócz tego jednak w 2026 roku sporym problemem Hansiego Flicka stała się nieskuteczność napastników. Wzrok w tym względzie pada głównie na duet składający się z Ferrana Torresa oraz Roberta Lewandowskiego. Polak w tym roku prezentuje się kiepsko, ale jego rywal jeszcze gorzej.
Haaland w Barcelonie? Jest głos agentki
Podsumowaniem był występ tej dwójki w niedawnym meczu Ligi Mistrzów z Newcastle, gdzie obaj wypadli bardzo słabo. W środowy wieczór nagle gruchnęły wieści o możliwym transferze Erlinga Haalanda. Norweg według katalońskiego "Sportu" ma być "kartą przetargową" Victora Fonta - kandydata na prezydenta Barcelony.
Dziennikarze katalońskiego dziennika opublikowali nagranie, na którym widać spotkanie obozu Fonta z Ferranem Soriano oraz Hugo Vianą, a więc ludziach, którzy odpowiadają za pion sportowy i kształt kadry Manchesteru City. "Obóz Fonta negocjuje opcję sprowadzenia Haalanda" - czytamy.
Plotki skomentowała sama agentka gwiazdora "Obywateli". - Nie było żadnego kontaktu z Haalandem. Nie rozmawiał z żadnym z kandydatów na prezydenta FC Barcelony. Jest szczęśliwy w Manchesterze City - przekazała krótko Rafaela Pimenta w rozmowie z dziennikarzami "El Chiringuito", dementując plotki.