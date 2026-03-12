Haaland za Lewandowskiego? Nagle gruchnęły wieści. Już wszystko jasne

Rafał Sierhej

FC Barcelona bez wątpienia planuje kilka zmian w składzie latem. Przede wszystkim mowa o pozycji napastnika, gdzie "Duma Katalonii" obecnie może korzystać tylko z Ferrana Torresa i Roberta Lewandowskiego. W Barcelonie marzą o sprowadzeniu gwiazdy. Takim transferem byłoby przybycie Juliana Alvareza lub Erlinga Haalanda. W środowy wieczór gruchnęły wieści o interakcji agentki Haalanda z ludźmi z Katalonii. Dzień później Rafaela Pimenta skomentowała doniesienia.

Erling Haaland i Robert Lewandowski
Erling Haaland i Robert LewandowskiJUSTIN TALLIS / AFP / Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty ImagesAFP

FC Barcelona w tym sezonie ma jeden główny problem i jest nim defensywa. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka dość regularnie krytykowany jest za to, jak broni, a właściwie jak duże ma kłopoty z tym elementem gry. Wielokrotnie ratować ją musiał Joan Garcia, który w bramce potrafi wyczyniać cuda. 

Oprócz tego jednak w 2026 roku sporym problemem Hansiego Flicka stała się nieskuteczność napastników. Wzrok w tym względzie pada głównie na duet składający się z Ferrana Torresa oraz Roberta Lewandowskiego. Polak w tym roku prezentuje się kiepsko, ale jego rywal jeszcze gorzej.

Haaland w Barcelonie? Jest głos agentki

Podsumowaniem był występ tej dwójki w niedawnym meczu Ligi Mistrzów z Newcastle, gdzie obaj wypadli bardzo słabo. W środowy wieczór nagle gruchnęły wieści o możliwym transferze Erlinga Haalanda. Norweg według katalońskiego "Sportu" ma być "kartą przetargową" Victora Fonta - kandydata na prezydenta Barcelony.

Dziennikarze katalońskiego dziennika opublikowali nagranie, na którym widać spotkanie obozu Fonta z Ferranem Soriano oraz Hugo Vianą, a więc ludziach, którzy odpowiadają za pion sportowy i kształt kadry Manchesteru City. "Obóz Fonta negocjuje opcję sprowadzenia Haalanda" - czytamy.

Plotki skomentowała sama agentka gwiazdora "Obywateli". - Nie było żadnego kontaktu z Haalandem. Nie rozmawiał z żadnym z kandydatów na prezydenta FC Barcelony. Jest szczęśliwy w Manchesterze City - przekazała krótko Rafaela Pimenta w rozmowie z dziennikarzami "El Chiringuito", dementując plotki.

Piłkarz w stroju FC Barcelony siedzi na murawie, na pierwszym planie widoczne są jego emocje. W lewym górnym rogu kadru dodane jest zdjęcie dwóch zawodników Manchesteru City celebrujących bramkę podczas meczu, otoczeni kibicami.
Gwiazda Manchesteru City chce dołączyć do FC Barcelona Phelan M. Ebenhack/Associated Press / Joan Monfort/Associated PressEast News
Dwóch mężczyzn w eleganckich garniturach siedzi na tle ściany z logo Nike i Spotify, jeden z nich trzyma mikrofon i przemawia, drugi uważnie słucha.
FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworytaPAU BARRENA AFP
Piłkarz w stroju treningowym FC Barcelony z dużym logo Spotify na przodzie, w tle stadion. W prawym górnym rogu widoczne powiększone zdjęcie fragmentu meczu z piłkarzami i piłką.
Znów głośno o Juliana Alvarezie jako potencjalnym następcy Roberta LewandowskiegoGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP / LLUIS GENE / AFPAFP
