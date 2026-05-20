Gwiazdor zapytany o Lewandowskiego. To widział w szatni. "W wieku 37 lat"

Wywiad Frenkiego de Jonga ma wiele wątków, ale z perspektywy polskiego kibica najważniejsze są te o Robercie Lewandowskim. Holenderski pomocnik wytłumaczył, że ominął mecz z Realem Betis i zarazem pożegnanie Polaka ze Spotify Camp Nou, bo źle się czuł. Leżał w łóżku.

Został zapytany o sam fakt odejścia naszego rodaka, ale nie chciał wchodzić w szczegóły negocjacji między zarządem a piłkarzem.

Myślę, że długo się nad tym zastanawiał i sporo rozmawiał z klubem. Ale to już sprawa między nim a Barçą

Następnie dokonał swojego podsumowania czasu spędzonego przez "RL9" w stolicy Katalonii. Przypomnijmy, że zespół w tym czasie wygrał trzy mistrzostwa kraju w przeciągu czterech kampanii.

Lewandowski zdobył tyle bramek, że aż De Jong ich nie doszacował. "Odegrał ważną rolę"

- Będzie nam go bardzo brakowało. Strzelił, jak sądzę, 70 bramek w ciągu czterech sezonów (strzelił 119 - red). Poza tym był doskonałym przykładem tego, jak dba o siebie, jak robi wszystko, co w jego mocy, by być w dobrej formie fizycznej. Widzieć go w wieku 37 lat w takiej formie to coś niesamowitego. Myślę, że odegrał bardzo ważną rolę w ciągu tych czterech lat, zwłaszcza dla młodych zawodników, którzy trafiają do pierwszej drużyny. Posiadanie wzorca takiego jak Robert było dla nas bardzo ważne. Wygrał wszystko. Ci młodzi widzieli, jak trenuje i jak dba o siebie - podkreślił.

Następnie padło pytanie o reżim dietetyczny "Lewego". Były zawodnik Bayernu Monachium Javi Martinez opowiadał, że nigdy nie udało mu się namówić go na zjedzenie ciastka lub czegoś słodkiego, nawet podczas celebracji trofeów, które przecież w Bawarii są całkiem częste. - Czy tutaj nieco się rozluźnił, czy nadal jest tak samo surowy? - zapytał wspomniany Peyret.

- Nie wiem dokładnie, jak to wyglądało w Bayernie, ale wiem, że bardzo dba o siebie. I widać to, bo fizycznie nadal jest niesamowity w wieku 37 lat. Czasami zdarza mu się zjeść jakiś słodycz, ale nie wiem, na ile się tu zmienił - odpowiedział De Jong z uśmiechem.

Reprezentant "Trójkolorowych" gra dla "Dumy Katalonii" trzy lata dłużej od Lewandowskiego. Przeszedł do niej w 2019 roku z Ajaxu Amsterdam. Przechodził w Hiszpanii przez różne okresy. Jakiś czas temu zrezygnował z udzielania wywiadów, bo czuł "ostrzał" mediów. We wspomnianej rozmowie przyznał jednak, że był to błąd.

