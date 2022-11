Gwiazdor zadziwił ws. Lewandowskiego! Tego się po nim nie spodziewał

34-letni "Lewy" ma w obecnym sezonie na koncie już 18 goli. Jest liderem klasyfikacji najskuteczniejszych graczy La Liga i prowadzi Barcelonę do mistrzowskiego tytułu. Bardzo cennym wzmocnieniem zespołu okazał się jednak również Raphinha . Pozyskany z Leeds United za 58 milionów euro gracz był pewnym punktem drużyny. Obecnie wraz z reprezentacją Brazylii sposobi się do udziału w mistrzostwach świata w Katarze.

Raphinha oczarowany Lewandowskim

- Widzisz siebie w wieku 25 lat, ciężko pracujesz i myślisz, że jesteś najlepszą wersją siebie, a on ma 34 lata i każdego dnia robi to, co może, by być jak najlepszym. Sposób, w jaki pracuje jest inspirujący - podkreślił.