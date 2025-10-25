Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gwiazdor Liverpoolu nie wahał się ani sekundy. Tak określił Lewandowskiego. Poszło w świat

Igor Szarek

Igor Szarek

Robert Lewandowski to bez wątpienia jeden z najlepszych napastników w historii. Jego piłkarskie dokonania, takie jak chociażby słynnej 5 bramek w 9 minut, zyskały już status kultowych. Nic dziwnego, że dla graczy "nowego pokolenia" Polak stanowi spory autorytet. Jednym z takich zawodników jest 23-letni gwiazdor Liverpoolu Hugo Ekitike, który został zapytany o trzech najlepszych napastników obecnych czasów. Francuz nie wahał się ani chwili z odpowiedzią.

Hugo Ekitike pod wrażeniem umiejętności Lewandowskiego, wymienił go w gronie najlepszych
Hugo Ekitike pod wrażeniem umiejętności Lewandowskiego, wymienił go w gronie najlepszychMATTHIEU MIRVILLE / Alex Grimm / StaffAFP/Getty Images

Robert Lewandowski - to nazwisko zna prawdopodobnie każdy fan piłki nożnej na świecie. Podczas kilkunastu lat swojej zawodowej kariery kapitan reprezentacji Polski stał się bowiem jedną z ikon tego sportu, odciskając swoje piętno na kilku czołowych klubach starego kontynentu.

Do dziś każdy zapewne pamięta nieprawdopodobne występy 37-latka, na czele ze słynnym strzeleniem 5 goli w 9 minut, którym to Lewandowski pobił kilka niewyobrażalnych rekordów futbolu.

Obecnie Lewandowski jest piłkarzem Barcelony. W ledwo 3 sezony stał się jednym z graczy, którzy niewątpliwie zapisali się złotymi literami w długiej i bogatej historii "Dumy Katalonii". Do tej pory kapitan reprezentacji Polski rozegrał w tym klubie 156 spotkań, w których to zanotował oszałamiające 105 goli. Nic dziwnego, że tego typu zawodnik stał się wzorem dla graczy "nowego pokolenia", którzy są dopiero na początku swojej piłkarskiej drogi. Jednym z takich piłkarzy jest 23-letni gwiazdor Liverpoolu Hugo Ekitike.

Ekitike wyróżnił Roberta Lewandowskiego. Oto, jak postrzega Polaka

W mediach społecznościowych często możemy oglądać filmiki, na których obecnie grający zawodnicy są proszeni o skomponowanie listy najlepszych graczy na danej pozycji. Właśnie przed takim wyzwaniem stanął wspomniany wcześniej Ekitike, którego zapytano o trzech najlepszych napastników świata, wybranych spośród obecnie grających piłkarzy.

Francuz, urodzony w roku 2002, sam występuje na pozycji napastnika, toteż istota otrzymanego pytania była mu bardzo bliska. W odpowiedzi wskazał on na: Erlinga Haalanda, Kyliana Mbappe oraz Roberta Lewandowskiego.

Z ust młodego gwiazdora Liverpoolu padły więc nazwiska elitarnych graczy, wśród których znalazł się także najlepszy piłkarz w historii kraju nad Wisłą. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy młodzi zawodnicy wyznaczają Roberta Lewandowskiego jako ikonę futbolu, a także źródło inspiracji w drodze na szczyt. Dużo ciepłych słów na temat kapitana naszej kadry narodowej padło jakiś czas temu z ust jego klubowego kolegi Ferrana Torresa, z którym obecnie Polak konkuruje o miejsce w wyjściowej jedenastce Barcelony.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Flick musiał skreślić Lewandowskiego. Hiszpanie są o tym przekonani, jest konkretne nazwisko

Damian Okła
Damian Okła
Dwóch piłkarzy FC Barcelony w granatowo-bordowych koszulkach świętuje zdobycie bramki podczas meczu, uśmiechnięci zawodnicy obejmują się na tle stadionu i widowni.
Lamine Yamal i Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaJOSEP LAGOAFP
Zawodnik drużyny piłkarskiej w jasnej koszulce z numerem 22 w dynamicznym biegu z piłką nożną na boisku, w tle drugi zawodnik w pasiastym stroju obserwuje sytuację.
Hugo EkitikeGLYN KIRKAFP
10 lat temu Lewandowski przeszedł do historii
Robert LewandowskiCHRISTOF STACHEAFP
Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja