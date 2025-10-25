Gwiazdor Liverpoolu nie wahał się ani sekundy. Tak określił Lewandowskiego. Poszło w świat
Robert Lewandowski to bez wątpienia jeden z najlepszych napastników w historii. Jego piłkarskie dokonania, takie jak chociażby słynnej 5 bramek w 9 minut, zyskały już status kultowych. Nic dziwnego, że dla graczy "nowego pokolenia" Polak stanowi spory autorytet. Jednym z takich zawodników jest 23-letni gwiazdor Liverpoolu Hugo Ekitike, który został zapytany o trzech najlepszych napastników obecnych czasów. Francuz nie wahał się ani chwili z odpowiedzią.
Robert Lewandowski - to nazwisko zna prawdopodobnie każdy fan piłki nożnej na świecie. Podczas kilkunastu lat swojej zawodowej kariery kapitan reprezentacji Polski stał się bowiem jedną z ikon tego sportu, odciskając swoje piętno na kilku czołowych klubach starego kontynentu.
Do dziś każdy zapewne pamięta nieprawdopodobne występy 37-latka, na czele ze słynnym strzeleniem 5 goli w 9 minut, którym to Lewandowski pobił kilka niewyobrażalnych rekordów futbolu.
Obecnie Lewandowski jest piłkarzem Barcelony. W ledwo 3 sezony stał się jednym z graczy, którzy niewątpliwie zapisali się złotymi literami w długiej i bogatej historii "Dumy Katalonii". Do tej pory kapitan reprezentacji Polski rozegrał w tym klubie 156 spotkań, w których to zanotował oszałamiające 105 goli. Nic dziwnego, że tego typu zawodnik stał się wzorem dla graczy "nowego pokolenia", którzy są dopiero na początku swojej piłkarskiej drogi. Jednym z takich piłkarzy jest 23-letni gwiazdor Liverpoolu Hugo Ekitike.
Ekitike wyróżnił Roberta Lewandowskiego. Oto, jak postrzega Polaka
W mediach społecznościowych często możemy oglądać filmiki, na których obecnie grający zawodnicy są proszeni o skomponowanie listy najlepszych graczy na danej pozycji. Właśnie przed takim wyzwaniem stanął wspomniany wcześniej Ekitike, którego zapytano o trzech najlepszych napastników świata, wybranych spośród obecnie grających piłkarzy.
Francuz, urodzony w roku 2002, sam występuje na pozycji napastnika, toteż istota otrzymanego pytania była mu bardzo bliska. W odpowiedzi wskazał on na: Erlinga Haalanda, Kyliana Mbappe oraz Roberta Lewandowskiego.
Z ust młodego gwiazdora Liverpoolu padły więc nazwiska elitarnych graczy, wśród których znalazł się także najlepszy piłkarz w historii kraju nad Wisłą. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy młodzi zawodnicy wyznaczają Roberta Lewandowskiego jako ikonę futbolu, a także źródło inspiracji w drodze na szczyt. Dużo ciepłych słów na temat kapitana naszej kadry narodowej padło jakiś czas temu z ust jego klubowego kolegi Ferrana Torresa, z którym obecnie Polak konkuruje o miejsce w wyjściowej jedenastce Barcelony.