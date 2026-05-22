Robert Lewandowski w połowie maja ogłosił, że nie przedłuży swego wygasającego w czerwcu kontraktu z FC Barcelona i tym samym opuści "Dumę Katalonii" po czterech pełnych sukcesów latach.

Nie można powiedzieć, by taki ruch był szczególnym zaskoczeniem - o potencjalnym rozbracie "Lewego" z "Barcą" mówiło się od wielu miesięcy, a 37-latek pod koniec bieżącego (jeszcze) sezonu postawił najzwyczajniej w świecie kropkę nad "i" w tym temacie.

Julian Alvarez chętny na transfer do Barcelony. Piłkarscy giganci spoza Hiszpanii mogą być zawiedzeni

Tym samym Barcelona już naprawdę nie ma specjalnego wyboru - musi rozejrzeć się za klasowym napastnikiem, który stanie się nowym konkurentem dla Ferrana Torresa w walce o bycie podstawową "dziewiątką". Zwłaszcza nazwisko jednego piłkarza powraca w medialnych doniesieniach w tym kontekście niczym bumerang.

Mowa o Julianie Alvarezie, gwiazdorze ligowych rywali FCB z Atletico Madryt - i co ważne, sam Argentyńczyk ma mieć naprawdę jasny stosunek względem zainteresowania, jakim darzą go mistrzowie Hiszpanii.

Według dziennikarza Matteo Moretto futbolista poinformował już otoczenie, że jeśli zmieni tego lata barwy, to preferowanym przez niego kierunkiem jest właśnie "Blaugrana", ponieważ chce on kontynuować karierę w Hiszpanii. To zaś zdecydowanie kiepskie wieści m.in. dla PSG czy Arsenalu, z którym również łączono ostatnio Alvareza.

Zarząd Barcelony ma niebawem znowu skontaktować się z otoczeniem gracza i wygląda na to, że negocjacje wejdą w decydującą fazę. Warto przy tym nadmienić, że reprezentant "Albicelestes" nie jest jedyną "dziewiątką" która przyciągnęła oko włodarzy FCB - wysoko ceniony ma być przez nich także Joao Pedro z Chelsea.

Atletico Madryt zakończy sezon meczem z Villarrealem

Atletico Madryt rozegra w tym sezonie w Primera Division jeszcze jeden mecz - 24 maja "Los Colchoneros" zmierzą się na wyjeździe z Villarrealem. Występ Juliana Alvareza, zmagającego się ostatnio z kontuzją kostki, jest niepewny. Być może jego pożegnalny mecz dla AM jest już więc za nami...

