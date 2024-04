Kwestia sprowadzenia Bernando Silvy przez FC Barcelona rozgrzewała dziennikarzy na Półwyspie Iberyjskim już latem przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Ostatecznie reprezentant Portugalii nie zmienił jednak barw klubowych - co więcej, przedłużył kontrakt z Manchesterem City do 2026 roku. Mimo to, jak donoszą media, teraz sam rozważa opuszczenie ekipy trenera Pepa Guardoli, co daje "Dumie Katalonii" ponowną szansę na walkę o jego transfer.

