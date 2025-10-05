Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gwiazdor Barcelony zaczął mówić o Lewandowskim. Surowa ocena, nie zawahał się

FC Barcelona przegrała z Sevillą 1:4 i odnotowała swoją pierwszą porażkę w tym sezonie La Liga. Losy starcia mógł odmienić Robert Lewandowski w 75. minucie, jednak Polak nie trafił z rzutu karnego. Jako że "Lewy" nie ma w zwyczaju marnować takich sytuacji, wzbudziło to falę pytań po ostatnim gwizdku. W pomeczowej rozmowie wziął udział m.in. Pedri, który próbował tłumaczyć swojego starszego kolegę.

Mało kto obstawiałby taki rezultat spotkania Sevilli z FC Barceloną przed jego rozpoczęciem. A jednak, podopieczni Hansiego Flicka wyglądali tego niedzielnego popołudnia ja cienie samych siebie. Gra w obronie nie kleiła się, a w ataku wcale nie było lepiej. Wobec bezradności swoich kolegów z defensywy nie mógł nic poradzić Wojciech Szczęsny, który strzegł dostępu do bramki "Blaugrany". Natomiast symbolem nieskuteczności w ataku został, niestety, Robert Lewandowski.

Trzeci niewykorzystany rzut karny Lewandowskiego w La Liga. Marny bilans Polaka od dołączenia do FC Barcelony

FC Barcelona przegrała 1:4 w meczu z Sevillą. To pierwsza porażka podopiecznych Hansiego Flicka w tym sezonie La Liga. W 75. minucie Robert Lewandowski mógł wyrównać na 2:2, zmieniając losy spotkania. Polak jednak trafił obok słupka.

    Robert Lewandowski nie strzelił już swojego trzeciego rzutu karnego spośród dziesięciu, które miał do wykorzystania od momentu dołączenia do FC Barcelony i La Ligi. Jak podaje portal analityczny OptaJose na X, od sezonu 2022/2023 (a więc pierwszego z polskim napastnikiem na hiszpańskich boiskach) tylko Vedat Muriqi i Iago Aspas zmarnowali więcej jedenastek.

    Ponadto, "Lewy" nie wykorzystał pierwszego rzutu karnego od 22 września 2024 roku. Wówczas to, w spotkaniu z Villarrealem (wygranym 5:1) nie był w stanie pokonać Diego Conde. Ogólnie, jak wyliczył Transfermarkt, Lewandowski nie wykorzystał jedenastu rzutów karnych w całej swojej karierze. Natomiast aż 88 jedenastek zakończyło się golem polskiego napastnika.

    Pedri zapytany o niewykorzystanego karnego Lewandowskiego

    Po blamażu z Sevillą, w pomeczowej rozmowie wziął udział Pedri. Pomocnik FC Barcelony zaliczył asystę przy jedynym trafieniu swojego zespołu, autorstwa Marcusa Rashforda. Dziennikarz zapytał młodego Hiszpana m.in. o niewykorzystany rzut karny Roberta Lewandowskiego. Zawodnik stanął w obronie Polaka.

    To są momenty, które zmieniają przebieg meczu, ale karnego można nie trafić. Nie powinniśmy zwalać winy tylko na to. Przez cały mecz nie byliśmy wystarczająco dobrzy
    powiedział Pedri w pomeczowej rozmowie.

    Hiszpan dodał zaraz, że cały zespół nie poradził sobie najlepiej z Sevillą.

    - W trakcie całego meczu nie byliśmy wystarczająco dobrzy - powiedział Pedri.

    To druga z rzędu porażka FC Barcelony. Ostatnio "Duma Katalonii" uległa w Lidze Mistrzów PSG 1:2. Teraz, po przegranej z Sevillą Lewandowski i spółka stracili fotel lidera La Liga na rzecz Realu Madryt.

    Kolejny mecz FC Barcelona zagra z Gironą, po przerwie reprezentacyjnej. Do tego meczu dojdzie 18 października o godz. 16:15. Relacja tekstowa w serwisie Interii Sport.

