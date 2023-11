Gwiazdor Barcelony ujawnił prawdę. Szczere słowa o sytuacji z Lewandowskim

Nie milkną echa kontrowersyjnej sytuacji, do jakiej doszło między Lamine Yamalem i Robertem Lewandowskim w meczu z Deportivo Alaves. Kamery zarejestrowały, że kapitan reprezentacji Polski po nieudanej akcji skrzydłowego nie zbił z nim piątki. Skrzydłowy Barcy po spotkaniu eliminacji do mistrzostw Europy z Cyprem, w którym zanotował gola na 1:0, odniósł się w rozmowie z mediami do sytuacji. 16-latek zaznaczył, że ma bardzo dobre relacje z Robertem Lewandowskim.