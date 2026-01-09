Gwiazda Premier League chce grać z Lewandowskim, wstrząs w Barcelonie. Decyzja zapadła

Zbliżający się transfer Joao Cancelo jest jasnym sygnałem - FC Barcelona zamierza rywalizować na rynku transferowym przede wszystkim o wzmocnienia w defensywie. Chociaż Portugalczyk był kuszony przez Inter, wolał wrócić do stolicy Katalonii, gdzie czuł się uwielbiany przez fanów. A do tego mógł rywalizować o trofea.

Gwiazda Tottenhamu chce odejść. Liczy na przenosiny do Barcelony

Zimowe okienko w pełni, a Barca wcale nie zamierza rezygnować z dalszych prób wzmacniania kadry. Zwłaszcza, że ta jest stosunkowo wąska, nie licząc i tak zawodników kontuzjowanych. Wiele wskazuje na to, że wkrótce Hansi Flick może mieć do dyzpozycji jedną z gwiazd Premier League.

Lluis Miguelsanz z dziennika "SPORT" poinformował w piątek, że zdecydowany na odejście z Tottenhamu Hotspur jest Micky van de Ven. Bardzo zależy mu na opuszczeniu rozczarowującej od dłuższego czasu drużyny i wykazuje ogromną chęć dołączenia do Barcelony.

Holender od momentu dołączenia do "Kogutów" w 2023 roku jest filarem ich defensywy, a jego wartość rynkowa stale rośnie. 24-latek wyrobił sobie już w Premier League renomę, ale apetyty rośnie w miarę jedzenia. Stoper chce walczyć o trofea, na co obecnie w Tottenhamie ma niewielkie szanse.

Holender skrojony pod Barcelonę. Jest jeden problem

Jego profil pasuje do stylu Barcy, a z powodzeniem mógłby on grywać także na lewej obronie, gdzie mógłby narzucić presję na Alejandro Balde. Co więcej, w ubiegłym sezonie zanotował on największą prędkość w całej lidze angielskiej - zmierzono mu aż 37,12 km/h.

Problemem stojącym na drodze wspólnej gry z Robertem Lewandowskim naturalnie byłaby cena. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 65 milionów euro i choć chęć odejścia sprawiłaby, że cena wywoławcza byłaby niższa, to wciąż na jego pozyskanie "Blaugrana" musiałaby wyłożyć ze swojej perspwktywy fortunę.

Obecnie głównym celem transferowym Barcelony na wzmocnienie środka pola jest Alessandro Bastoni. Jego cena byłaby jednak dużo wyższa. W Hiszpanii mówi się, że mistrzowie Hiszpanii mimo trudnej sytuacji finansowej byliby w stanie wyodrębnić w budżecie sporą kwotę na wzmocnienie środka obrony, gdzie obecnie dostępnych jest jedynie dwóch nominalnych stoperów - Pau Cubarsi i Eric Garcia.

Micky van de Ven CHRIS FOXWELL AFP

Robert Lewandowski IMAGO/Maciej Rogowski Newspix.pl

Robert Lewandowski w rywalizacji z Tottenhamem w 2023 roku Eric Alonso Getty Images