Gwiazda Premier League chce grać z Lewandowskim, wstrząs w Barcelonie. Decyzja zapadła
FC Barcelona jest na etapie finalizacji transferu Joao Cancelo, ale nie oznacza to wcale, że kadra jest już kompletna. W Hiszpanii wciąż krąży wiele plotek o kolejnych transferach, a furtka do jednego z nich właśnie się otworzyła. Dziennikarze donoszą, że zdecydowany na grę w "Dumie Katalonii" jest jeden z najważniejszych graczy Tottenhamu. Decyzja w kwestii jego przyszłości miała już zapaść.
Zbliżający się transfer Joao Cancelo jest jasnym sygnałem - FC Barcelona zamierza rywalizować na rynku transferowym przede wszystkim o wzmocnienia w defensywie. Chociaż Portugalczyk był kuszony przez Inter, wolał wrócić do stolicy Katalonii, gdzie czuł się uwielbiany przez fanów. A do tego mógł rywalizować o trofea.
Gwiazda Tottenhamu chce odejść. Liczy na przenosiny do Barcelony
Zimowe okienko w pełni, a Barca wcale nie zamierza rezygnować z dalszych prób wzmacniania kadry. Zwłaszcza, że ta jest stosunkowo wąska, nie licząc i tak zawodników kontuzjowanych. Wiele wskazuje na to, że wkrótce Hansi Flick może mieć do dyzpozycji jedną z gwiazd Premier League.
Lluis Miguelsanz z dziennika "SPORT" poinformował w piątek, że zdecydowany na odejście z Tottenhamu Hotspur jest Micky van de Ven. Bardzo zależy mu na opuszczeniu rozczarowującej od dłuższego czasu drużyny i wykazuje ogromną chęć dołączenia do Barcelony.
Holender od momentu dołączenia do "Kogutów" w 2023 roku jest filarem ich defensywy, a jego wartość rynkowa stale rośnie. 24-latek wyrobił sobie już w Premier League renomę, ale apetyty rośnie w miarę jedzenia. Stoper chce walczyć o trofea, na co obecnie w Tottenhamie ma niewielkie szanse.
Holender skrojony pod Barcelonę. Jest jeden problem
Jego profil pasuje do stylu Barcy, a z powodzeniem mógłby on grywać także na lewej obronie, gdzie mógłby narzucić presję na Alejandro Balde. Co więcej, w ubiegłym sezonie zanotował on największą prędkość w całej lidze angielskiej - zmierzono mu aż 37,12 km/h.
Problemem stojącym na drodze wspólnej gry z Robertem Lewandowskim naturalnie byłaby cena. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 65 milionów euro i choć chęć odejścia sprawiłaby, że cena wywoławcza byłaby niższa, to wciąż na jego pozyskanie "Blaugrana" musiałaby wyłożyć ze swojej perspwktywy fortunę.
Obecnie głównym celem transferowym Barcelony na wzmocnienie środka pola jest Alessandro Bastoni. Jego cena byłaby jednak dużo wyższa. W Hiszpanii mówi się, że mistrzowie Hiszpanii mimo trudnej sytuacji finansowej byliby w stanie wyodrębnić w budżecie sporą kwotę na wzmocnienie środka obrony, gdzie obecnie dostępnych jest jedynie dwóch nominalnych stoperów - Pau Cubarsi i Eric Garcia.