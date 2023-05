Gwiazda FC Barcelona stawia sprawę jasno: Lewandowski to zaskoczenie

Dzisiaj Jose Mari Bakero jest skautem FC Barcelona, ale w rozmowie z WR Sportowe Fakty nie chciał powiedzieć, jakich piłkarzy w Polsce obserwuje jeszcze kataloński klub. - FC Barcelona nie jest produktem gotowym. To nie jest tak, że Robert wszedł do gotowej drużyny, wcześniej zbudowanej, i był jedynym brakującym ogniwem - mówi w rozmowie i dodaje, że Robert Lewandowski zaskoczył go kompletnie. Polski piłkarz zrobił na Bakero wielkie wrażenie tym, jak gładko wszedł do zespołu z Barcelony.