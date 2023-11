Gwiazda Bayernu z uznaniem o Lewandowskim. "Jeden z najlepszych"

Trudno uciec od porównań Kane do Lewandowskiego. W końcu były napastnik Tottenhamu Hotspur został sprowadzony do Monachium właśnie po to, by jak najlepiej wypełnić pustkę po Polaku. I idzie mu to świetnie. Statystycy wyliczyli, że jeżeli 30-latek utrzyma tak dobrą średnią trafień, w cuglach pobije rekord należący do Roberta Lewandowskiego.