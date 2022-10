Gwiazda Barcy mocno o Lewandowskim! "Prawda jest taka, że od pierwszego dnia…”

Pedri: Lewandowski szybko się zintegrował nawet bez hiszpańskiego

"Marca" zagadnęła Pedriego o Roberta Lewandowskiego. Przypomniała fakt, że od dobrej współpracy między nimi miało zależeć powodzenie Barcelony u progu nowego sezonu.

- Z dobrymi zawodnikami zawsze łatwo się porozumieć na boisku. Prawda jest taka, że Robert od pierwszego dnia był dla mnie wspaniałą osobą. Mimo że nie zna języka hiszpańskiego, bardzo szybko się z nami zintegrował - podkreślił Pedri.

Komplementował Lewandowskiego także za inne aspekty.

- Robert bardzo pomaga nam, młodym piłkarzom, udziela cennych rad. Pomaga szczególnie mi i Gaviemu, bo to my najczęściej bierzemy udział w atakach. Zachęca nas do wchodzenia w wolną przestrzeń w polu karnym rywala, gdy on skupia na sobie uwagę stoperów rywala. Wówczas dla nas pojawia się miejsce i szanse na zdobywanie bramek - zdradzał szczegóły taktyczne Pedri.

- To wielka pomoc, mieć w zespole takiego piłkarza jak Robert - nie ma wątpliwości 19-letni pomocnik.

Pedri: Brak goli Lewandowskiego to bardziej nasza wina

Pedri nie dał się zbić z tropu, gdy dziennikarz go zagaił o to, że Barcelona staje się aż nadto zależna od Lewandowskiego.

Niezależnie od tego, czy Robert dobrze wykańcza akcje, on jest zależny od naszych podań. Jeśli mu nie dostarczymy piłki w okolice bramki, będzie niemożliwym, aby zdobył gola. W tym sensie, jeśli on nie strzela bramek, to bardziej nasza, a nie jego wina stanął w obronie Lewandowskiego Pedri.

Pedri: Sytuacja jest ciężka, ale nadal wierzymy w awans w Lidze Mistrzów

Młody Hiszpan nie kryje, że sytuacja Barcy w Lidze Mistrzów będzie niemal beznadziejna. Wystarczy, że Inter pokona Viktorię Pilzno, a Barca będzie pozbawiona szans na wyjście z grupy.

- Nie spodziewaliśmy się, że na dwie kolejki przed końcem fazy grupowej nasza sytuacja będzie aż tak ciężka, ale tli się jeszcze mała iskierka nadziei - powiedział.

- Tak długo, jak istnieją choćby teoretyczne szanse na wyjście z grupy, musimy wierzyć i robić wszystko, co w naszej mocy, aby je wykorzystać - dodał.

Kiedy mecz Barcelona - Bayern? Gdzie transmisja?

Mecz FC Barcelona - Bayern Monachium już w środę o godz. 21.

Transmisja w Polsat Sport Premium i na Polsat Box.

