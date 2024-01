Guardiola mógł "wybawić" Lewandowskiego. Twarde weto, w tle duże sumy

W przyspieszonym tempie, bo już w ramach zimowego okienka transferowego, do FC Barcelona trafił Vitor Roque, przymierzany do roli następcy Roberta Lewandowskiego. Choć status Brazylijczyka w drużynie nie jest do końca jasny, to bez wątpienia istnieje pewna szansa, że przy osiąganiu dobrych rezultatów mógłby on spróbować wygryźć Polaka ze składu. Tymczasem z Katalonii dochodzą ciekawe wieści o tym, że "Lewego" z tego "bólu głowy" mógł uwolnić... Manchester City Pepa Guardioli.