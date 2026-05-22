Guardiola i Lewandowski znowu razem w jednym klubie? Wieszczą niezwykły scenariusz

Manchester City w połowie maja zdobył drugie w sezonie 25/26 (po wygraniu Pucharu Ligi) trofeum - Puchar Anglii, po który "Obywatele" sięgnęli dzięki ograniu w finale wspomnianych rozgrywek Chelsea. Wygląda przy tym na to, że to będzie ostatni tytuł, jaki wraz z MC zgarnął Pep Guardiola.

Jakiś czas temu w angielskich mediach gruchnęła bowiem informacja, że Katalończyk ma zdecydować się na rozbrat z "The Citizens" na rok przed wygaśnięciem jego obecnego kontraktu. Choć oficjalnego komunikatu w tej sprawie jeszcze się nie doczekaliśmy, to wygląda na to, że ten ruch jest praktycznie pewny - ba, namaszczony miał już zostać nawet następca 55-latka.

Zasadniczym pytaniem pozostaje więc, jaki będzie kolejny zawodowy krok Guardioli po tym, jak po 10 latach domknie rozdział swej pracy na Wyspach. Już ostatnio łączono go z ewentualnym przejęciem... reprezentacji Brazylii czy Anglii po mundialu (zależnie od wyników osiągniętych przez "Canarinhos" i "Trzy Lwy") i na tym się nie skończyło.

Guardiola i Lewandowski znów ramię w ramię? Jest taka opcja

Ciekawe wieści przekazał tu bowiem Alex Calaff, dziennikarz "Diario Sport" - wedle jego doniesień współpracą z Guardiolą na polu reprezentacyjnym mają być zainteresowane także federacje Maroka czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a absolutnie topową ofertę, bez niespodzianki, mogłaby złożyć Arabia Saudyjska, proponując menedżerowi od 80 do 90 mln euro za sezon (licząc już premie).

Oczywiście otwarte pozostaną też drzwi do prowadzenia klubów - i tu padły nazwy Milanu oraz Juventusu, co jest o tyle znamienne, że z ekipami "Rossonerich" i "Bianconerich" ostatnio łączony był także odchodzący z FC Barcelona Robert Lewandowski. Pep i "Lewy" znowu razem w jednym zespole jak za czasów Bayernu? To bez dwóch zdań byłby absolutny hit.

Rok przerwy dla Guardioli? Mowa o "zejściu z pola widzenia"

Calaff wskazuje przy tym jednak, że najbardziej prawdopodobny na ten moment jest jeszcze inny scenariusz - Guardiola miałby zrobić sobie co najmniej rok urlopu, by "odpocząć i zejść z pola widzenia mediów po dekadzie intensywnej presji w Manchesterze". Jeśli więc czekać nas mają jakieś przełomowe wieści o szkoleniowcu, to już najpewniej dopiero za wiele miesięcy.

Manchester City zakończy sezon 24 maja meczem u siebie z Aston Villą Matty'ego Casha i to właśnie wówczas najpewniej rozwikła się ostatecznie tajemnica dotycząca dalszej relacji Pepa Guardioli z klubem.

Pep Guardiola PAUL ELLIS AFP

Josep Guardiola AFP

Pep Guardiola PAUL ELLIS / AFP AFP





Aston Villa wygrała Ligę Europy. Zobacz wielką radość po finałowym meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport