Guardiola geniuszem wśród trenerów? Robert Lewandowski nie ma wątpliwości

Pamiętam jedną rzecz, którą Pep mi powiedział. On mówi do mnie: "Lewy, ja nie powiem ci, jak masz strzelać bramki, bo ty wiesz lepiej ode mnie. Ale ja ci pomogę, jak dostarczyć tą piłkę do ciebie, do pola karnego. I jeśli tam dostaniesz piłkę, to już od ciebie zależy, co z nią zrobisz, bo ty wiesz lepiej ode mnie". I jakby całe rozegranie akcji od tyłu, wyjście spod pressingu, rozegranie od bramkarza, czy nawet na połowie jak już jesteśmy, kto jaką pozycję powinien pełnić na boisku, gdzie powinien się przesuwać - to powodowało, że się wiele nauczyłem. Ja wiedziałem, że jak Pep Guardiola do mnie powiedział: "ty masz biec w lewo" i pobiegnę z lewo, to koniec końców to będzie efektywne. (..) Szedłem w ciemno i wiedziałem, że to będzie pozycja, gdzie tą piłkę dostanę albo coś z tego się stworzy

