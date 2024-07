Grzegorz Lato ostrzega Lewandowskiego. Mówi wprost, jaśniej się nie dało

Później sprawił także, że "Lewy" mecz z Austrią rozpoczął jedynie na ławce rezerwowych, co wynikało z ostrożności. Mimo tego wielu kibiców nie chciało, aby Lewandowski grał od pierwszych minut, a to wynikało z opinii, jaką w ostatnich miesiącach zbudował sobie kapitan u fanów. Ta daleka była od tego, czego oczekuje sam Lewandowski, bo i jego forma na kolana nie powalała. Według niektórych napastnik FC Barcelona powinien nawet pomyśleć o zakończeniu kariery w kadrze.

Lato radzi Lewandowskiemu. Przekaz jest jasny

Nie zabrakło także tematu kontuzji, która spotkała Lewandowskiego przed Euro w Niemczech. - Robert na pewno chciał. On się nie oszczędza. Jednak miał naciągnięty mięsień dwugłowy uda i zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli go zerwie, to wypadnie z gry na trzy miesiące. Czekałaby go długa rehabilitacja. Nawet jeśli był przygotowany, to bał się podjąć ryzyko - ocenił Lato, niejako potwierdzając zrozumienie dla decyzji kapitana kadry i selekcjonera Michała Probierza.