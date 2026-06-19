Gruchnęły wieści ws. Roberta Lewandowskiego. "0 procent szans"

Wiele znaków w ostatnim czasie wskazywało na to, że Robert Lewandowski zdecydował się związać z Chicago Fire. Wraz ze współpracownikami pojawił się w "Wietrznym Mieście" - w którym zresztą pojawiały się billboardy witające go - by wysłuchać oferty i oglądać klubowe budynki.

W tym tygodniu sprawy zwolniły. Wciąż nie wiemy, jakie jest rozwiązanie całej sprawy. Nie ma komunikatu amerykańskiego klubu. Przemysław Garczarczyk z FightNews.com będący korespondentem Kanału Sportowego na czas mistrzostw świata pisał w czwartek, że oświadczenie z potwierdzeniem zakontraktowania "RL9" ma pojawić się w poniedziałek 22 czerwca. Wieści te szybko przepisał na swoją stronę kataloński "Sport".

Z tymi doniesieniami nie zgodził się autor biografii Lewandowskiego Sebastian Staszewski. - Wykonałem telefon, dwa i jeśli Robert podpisze do 22 czerwca jakiś kontrakt, to co najwyżej reklamowy albo z jakimś barem, gdzie będą mu wydawać drinki na wakacjach (...) Chicago Fire nie jest pierwszym wyborem Roberta Lewandowskiego. Gdyby tak było, to już by ten kontrakt podpisał, bo on jest gotowy do podpisania - powiedział w programie Wirtualnej Polski.

Dodał, że "Lewy" czeka na ruchy klubów z Bliskiego Wschodu. Saudyjskie i katarskie zespoły dość wolno wchodzą w okienko transferowe.

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Również Przegląd Sportowy Onet poinformował, że nawet jeśli 37-latek wybierze jednak Fire, to oficjalnego komunikatu na pewno nie będzie na dniach. Powołano się na źródła z bliskiego otoczenia piłkarza.

0 procent szans, że to się wydarzy w najbliższych dniach

Robert Lewandowski PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS East News

Robert Lewandowski William Volcov AFP

Robert Lewandowski ANDER GILLENEA AFP





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