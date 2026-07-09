Gruchnęły wieści ws. przeprowadzki Lewandowskich. "Później niż Robert"

Robert Lewandowski otworzy niebawem nowy rozdział w swojej karierze. Pierwszy raz w życiu kapitan reprezentacji Polski zdecydował się opuścić europejską scenę i przenieść się za ocean. Lewandowski został już oficjalnie ogłoszony nowym napastnikiem amerykańskiego Chicago Fire.

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Polak wciąż czeka jednak na oficjalną prezentację. Ta nie mogła się odbyć, bo zwyczajnie "Lewego" nie ma jeszcze w USA. Napastnik naszej kadry ma się zjawić w nowym miejscu pracy już w najbliższym czasie. Według informacji przekazanych przez dziennikarzy "Pudelka" mowa o kilku dniach.

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Według informatora tego źródła Lewandowski ma zjawić się w USA w połowie lipca. "Robert ma polecieć do USA już w połowie lipca. W tej podróży towarzyszyć będzie mu jego menedżer i bliski przyjaciel, Tomasz Zawiślak" - czytamy. Jak się jednak okazuje nie przyleci z Anną Lewandowską.

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Żona naszego kapitana pojawi się za oceanem później, razem z dziećmi. Do ich przylotu Lewandowski ma wybrać nową szkołę i dom dla swoich pociech. "Ania z córkami, Klarą i Laurą, dołączy do męża dopiero miesiąc później - w połowie sierpnia lub nawet pod koniec wakacji" - przekazano.

Chicago Fire obecnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli swojej konferencji. Taka lokata w tym momencie oznaczałaby awans do 1/8 finału rozgrywek MLS. Do liderów - Nashville SC ekipa z Chicago traci siedem punktów. Najbliższy mecz nowego zespołu Lewandowskiego już 17 lipca o godzinie 2:30 czasu polskiego.

Robert Lewandowski, Anna Lewandowska Adam Jankowski Reporter





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