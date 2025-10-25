Gruchnęły wieści o Lewandowskim, nie ma złudzeń. Szykuje się wielki powrót

Robert Lewandowski latem tego roku rozpoczął swój czwarty sezon w barwach FC Barcelona i niezmiennie pozostaje istotną dla "Dumy Katalonii" postacią - tak było za kadencji Xaviego Hernandeza i tak też pozostało za rządów Hansiego Flicka.

W obecnej kampanii w osiąganiu kolejnych celów strzeleckich przeszkodziły jednak "Lewemu" kontuzje - pierwsza odniesiona w sierpniu, przez którą opuścił m.in. inaugurację rozgrywek Primera Division i druga złapana podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Polski. Ten drugi przypadek wydaje się o tyle boleśniejszy, że zmusił on napastnika do opuszczenia "El Clasico" - a o wadze tego spotkania nie trzeba nikomu przypominać.

HNK Rijeka - Sparta Praga. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski coraz bliżej powrotu do gry. Padła konkretna data

Kiedy jednak "RL9" mógłby liczyć na powrót do gry po zbliżającym się starciu "Blaugrany" z Realem Madryt? Jak się okazuje moment ten zbliża się wielkimi krokami - już jakiś czas temu Sławomir Peszko, przyjaciel Lewandowskiego i dawny kompan z drużyny Lecha Poznań oraz polskiej kadry wskazał, że mowa tu o następującej po "Klasyku" kolejce ligowej. Teraz wieści te potwierdził też Javi Miguel, dziennikarz "Asa".

Rozwiń

Tym samym 37-latek byłby do dyspozycji Flicka już w starciu przeciwko Elche CF 2 listopada. Jeśli zaś mowa o innych zawodnikach "Dumy Katalonii" mających obecnie problemy zdrowotne, to np. na mecz z Clube Brugge w Lidze Mistrzów (5 listopada) mogliby powrócić Joan Garcia czy Dani Olmo (ten drugi ew. na późniejszą potyczkę z Celtą 9 listopada).

Raphinha, choć jeszcze niedawno wydawało się, że będzie mógł wystąpić przeciwko Realowi, najprawdopodobniej zjawi się ponownie na murawie dopiero po kolejnej przerwie reprezentacyjnej, a konkretnie w starciu z Athletikiem Bilbao 22 listopada. Gavi i Marc-Andre ter Stegen nie mają za to jeszcze przypisanej daty kolejnego potencjalnego występu.

"El Clasico" już w tę niedzielę. Kluczowe starcie gigantów w walce o mistrzostwo Hiszpanii

Piłkarze Barcelony - ci, którzy pozostają w pełni sił - skupiają się jednak obecnie wyłacznie na potyczce z Realem. Transmisja "El Clasico" w tę niedzielę o 16:15 w Eleven Sports 1, początek studia z Madrytu o 14:30. Zapraszamy też do śledzenia tekstowej relacji na żywo wraz z Interią Sport.

Robert Lewandowski Jose Breton AFP

Robert Lewandowski w FC Barcelona Naoki Morita/Aflo Images/East News East News

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP