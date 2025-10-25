Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gruchnęły wieści o Lewandowskim, nie ma złudzeń. Szykuje się wielki powrót

Paweł Czechowski

Robert Lewandowski nie ma szczęścia w bieżącym sezonie jeśli mowa o omijaniu kontuzji - już na samym początku kampanii mierzył się on z problemami zdrowotnymi, a obecnie wraca do siebie po urazie mięśnia dwugłowego uda. Wszystko jednak wskazuje na to, że powrót "Lewego" do gry jest już naprawdę blisko - i to nie jedyna istotna informacja dla FC Barcelona.

Robert Lewandowski latem tego roku rozpoczął swój czwarty sezon w barwach FC Barcelona i niezmiennie pozostaje istotną dla "Dumy Katalonii" postacią - tak było za kadencji Xaviego Hernandeza i tak też pozostało za rządów Hansiego Flicka.

W obecnej kampanii w osiąganiu kolejnych celów strzeleckich przeszkodziły jednak "Lewemu" kontuzje - pierwsza odniesiona w sierpniu, przez którą opuścił m.in. inaugurację rozgrywek Primera Division i druga złapana podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Polski. Ten drugi przypadek wydaje się o tyle boleśniejszy, że zmusił on napastnika do opuszczenia "El Clasico" - a o wadze tego spotkania nie trzeba nikomu przypominać.

Robert Lewandowski coraz bliżej powrotu do gry. Padła konkretna data

Kiedy jednak "RL9" mógłby liczyć na powrót do gry po zbliżającym się starciu "Blaugrany" z Realem Madryt? Jak się okazuje moment ten zbliża się wielkimi krokami - już jakiś czas temu Sławomir Peszko, przyjaciel Lewandowskiego i dawny kompan z drużyny Lecha Poznań oraz polskiej kadry wskazał, że mowa tu o następującej po "Klasyku" kolejce ligowej. Teraz wieści te potwierdził też Javi Miguel, dziennikarz "Asa".

Tym samym 37-latek byłby do dyspozycji Flicka już w starciu przeciwko Elche CF 2 listopada. Jeśli zaś mowa o innych zawodnikach "Dumy Katalonii" mających obecnie problemy zdrowotne, to np. na mecz z Clube Brugge w Lidze Mistrzów (5 listopada) mogliby powrócić Joan Garcia czy Dani Olmo (ten drugi ew. na późniejszą potyczkę z Celtą 9 listopada).

Raphinha, choć jeszcze niedawno wydawało się, że będzie mógł wystąpić przeciwko Realowi, najprawdopodobniej zjawi się ponownie na murawie dopiero po kolejnej przerwie reprezentacyjnej, a konkretnie w starciu z Athletikiem Bilbao 22 listopada. Gavi i Marc-Andre ter Stegen nie mają za to jeszcze przypisanej daty kolejnego potencjalnego występu.

"El Clasico" już w tę niedzielę. Kluczowe starcie gigantów w walce o mistrzostwo Hiszpanii

Piłkarze Barcelony - ci, którzy pozostają w pełni sił - skupiają się jednak obecnie wyłacznie na potyczce z Realem. Transmisja "El Clasico" w tę niedzielę o 16:15 w Eleven Sports 1, początek studia z Madrytu o 14:30. Zapraszamy też do śledzenia tekstowej relacji na żywo wraz z Interią Sport.

