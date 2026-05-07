Gruchnęły wieści nt. Lewandowskiego. W Turynie już czekają, Hiszpanie trąbią

Robert Lewandowski rozgrywa obecnie swój czwarty sezon w barwach Barcelony. I niewykluczone, że jest to ostatnia kampania, w której oglądamy kapitana reprezentacji Polski w bordowo-granatowej koszulce.

Jego kontrakt wygasa 30 czerwca i nadal nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Choć jeszcze kilka tygodni temu Joan Laporta deklarował odnowienie umowy, to próżno szukać oficjalnych komunikatów. - Szczerze? Takie moje podejrzenie - Robert sam nie wie - stwierdził ostatnio Wojciech Szczęsny.

W całej tej układance znajdziemy wiele różnych wątków. Jeśli 37-latek zostanie w zespole Flicka, najprawdopodobniej będzie pełnił drugoplanową rolę, a jego wynagrodzenie znacznie się uszczupli. Barcelona i tak szuka nowej "dziewiątki", nawet pomimo posiadania w kadrze Ferrana Torresa, którego przyszłość także nie jest w stu procentach pewna.

Jeśli jednak Lewandowski opuści Camp Nou, Katalończycy mogą potrzebować zmiennika na pozycję napastnika o podobnej charakterystyce. I - jak podaje dziennik "Sport" - na tę posadę zgłasza się Dusan Vlahović.

26-letni Serb marzy o dołączeniu do drużyny mistrzów Hiszpanii, mając na uwadze fakt, iż większość czasu może spełniać na ławce rezerwowych. "Wszystko zależy od odejścia Roberta Lewandowskiego, który w ciągu najbliższych kilku dni może odpowiedzieć na ofertę przedłużenia kontraktu na jeden sezon" - czytamy.

"Jeśli Polak odejdzie - co obecnie zyskuje na popularności - klub może również postawić na napastnika o bardziej statycznym profilu, który go zastąpi. I właśnie tutaj Vlahović widzi swoją szansę - dodano. Jednocześnie przekazano, że Barcelona rozważa kandydatury m.in. Alexandra Sorlotha z Atletico Madryt czy Vedata Muriqiego z Majorki.

Kontrakt Vlahovicia z Juventusem również wygasa wraz z końcem tego sezonu, przez co transfer Serba można przeprowadzić bezgotówkowo. "Sport" dodaje, że zgłaszają się do niego kluby z Premier League czy Serie A, a sam piłkarz miał zaoferować się także Bayernowi jako zmiennik Harry'ego Kane'a.

Co ciekawe, sam Juventus kusił wcześniej Roberta Lewandowskiego. Niewykluczone więc, że latem dojdzie do wymiany na linii Turyn - Barcelona. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. W tym sezonie Dusan Vlahović rozegrał łącznie 20 meczów (zaledwie 933 minuty), strzelił w nich siedem goli i zanotował dwie asysty.

Robert Lewandowski - waży się jego przyszłość w barwach FC Barcelona

Dusan Vlahović

