Od 30 czerwca nie będę kontynuował pracy w Barcelonie. Myślę, że klub potrzebuje zmiany dynamiki. Gracze się uwolnią. Myśląc jak "cule", uważam, że najlepiej jest odejść 30 czerwca. Uważam, że nadal możemy rozegrać dobry sezon. Spotkaliśmy się teraz z prezesem Joanem Laportą i poinformowałem go o tym. Do tej pory przekazali mi dużo zaufania. Nie kieruję się sprawami finansowymi, tylko sercem. Nie chcę być problemem dla klubu

Według doniesień hiszpańskich mediów z decyzją Xaviego Hernandeza nie mógł pogodzić się Robert Lewandowski , który dwukrotnie apelował do swojego szkoleniowca o to, by przemyślał całą sprawę i zdecydował się na dalsze prowadzenie ekipy FC Barcelona. Klamka już jednak zapadła i nic nie wskazuje na to, by hiszpański trener zrobił krok wstecz.