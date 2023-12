Gromy na głowę Lewandowskiego, a tu taka wiadomość. Jest głos z szatni Barcelony

Po niedzielnym meczu FC Barcelona z Atletico Madryt gromy spadły na głowę Roberta Lewandowskiego, który - co tu dużo mówić - był w starciu ze stołeczną ekipą nadzwyczaj nieskuteczny. Tymczasem wśród ogólnej krytyki głos w sprawie Polaka zabrał jego kolega z szatni - Frenkie de Jong, komplementując go w wymowny sposób. - To napastnik z najwyższej półki. Powinniśmy go maksymalnie wykorzystywać - stwierdził holenderski pomocnik, mówiąc o Robercie Lewandowskim.