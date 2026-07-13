Grał w Chicago Fire. Mówi, co czeka Lewandowskiego: Jestem pewien

19 - tyle goli w ostatnim sezonie jako piłkarz Barcelony strzelił Robert Lewandowski. Najlepszy strzelec w historii naszej kadry przenosi się do Chicago Fire w solidnej formie. Z miejsca stanie się jedną z największych gwiazd MLS. Na wtorek zaplanowano jego oficjalną prezentację.

W przeszłości barwy "Strażaków" reprezentowało kilku innych Polaków. Mowa chociażby o Romanie Koseckim, Piotrze Nowaku czy Tomaszu Frankowskim. Ostatni z nich grał dla Fire w 2008 roku. Zgromadził łącznie 18 spotkań, w których zdobył dwie bramki. I co ciekawe, oba gole zostały strzelone w jednym spotkaniu - 3 kwietnia, przeciwko New England.

Oto co czeka Lewandowskiego Chicago. Reprezentant Polski już wie, sam to przeżył

Lewandowski będzie dziewiątym "Biało-Czerwonym", któremu przyjdzie założyć koszulkę Chicago Fire. Co czeka go w USA?

"Sportowe, a przede wszystkim polonijne środowisko Chicago czeka na Roberta Lewandowskiego" - pisze na łamach "Przeglądu Sportowego Onet" sam Frankowski. Legenda Ekstraklasy porównuje obecny poziom profesjonalizmu MLS to tego, co zastał kilkanaście lat temu.

Jak się okazuje, wówczas standardy nie stały na zbyt wysokim poziomie. "Podczas obozu na Florydzie od razu było ciekawie. Mieszkaliśmy w bungalowach. Miałem swój pokój, w drugim mieszkała dwójka młodych piłkarzy. Śniadania każdy musiał zorganizować na własną rękę. Dostaliśmy na nie od ligi (MLS) po 100 dol. kieszonkowego na 10 dni (...) Dziwiło mnie, że na jedzenie każdy przychodził w prywatnych ubraniach. Wyglądaliśmy jak zbieranina (...) My, czołowa drużyna MLS, chodzimy ubrani jak turyści, a posiłki każdy je, jak chce i gdzie chce. W końcu powiedziałem Cuauhtemocowi Blanco (był kapitanem, a nieznajomość angielskiego zupełnie mu w tym nie przeszkadzała), że te różne ubrania to obciach. Przekazał to trenerowi i dostaliśmy - też z MLS - komplet strojów Adidasa. Zaczęliśmy wyglądać jak drużyna" - relacjonował w barwnym tekście.

Można przypuszczać, że tego typu ekscesy nie spotkają byłego zawodnika Barcelony. "Jestem pewien, że Robert trafia do ligi innej niż ta, w której miałem okazję występować. Pamiętam, że dwie dekady temu profesjonalizm, przynajmniej w Fire, pozostawiał nieco do życzenia" - dodaje Frankowski.

Tomasz Frankowski Michal Dubiel/REPORTER East News

Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę GONGORA AFP

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





Rhein Fire - Panthers Wrocław. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport