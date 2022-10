Gracz Realu nie kryje zachwytu nad "Lewym". "Jeden z najlepszych na świecie"

16 października oczy niemal wszystkich piłkarskich kibiców w Europie będą zwrócone ku jednemu punktowi - Estadio Santiago Bernabeu w Madrycie, na którym Real podejmie ekipę FC Barcelona w słynnym "El Clasico". Atmosfera tej rywalizacji będzie z całą pewnością jak zawsze gorąca, a emocji doda tylko fakt, że jak na razie obie drużyny idą łeb w łeb w tabeli Primera Division.

Przed spotkaniem takim jak to tym głośniej wybrzmiewają słowa obrońcy "Królewskich", Davida Alaby, który w wywiadzie udzielonym dla niemieckiego portalu "Real Total" powiedział kilka naprawdę ciepłych słów pod adresem wielkiej gwiazdy rywali, Roberta Lewandowskiego.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Zobacz TOP 5 GOLI 5.10.22. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

David Alaba przed "El Clasico": Robert Lewandowski to czołowy napastnik świata. Złota Piłka? Dla Benzemy!

"Nie dziwię się (formie Lewandowskiego - dop. red.), znam go bardzo dobrze z czasów spędzonych w Monachium. Tego, co robi w Hiszpanii, od lat osobiście doświadczałem w Bayernie. Jest jednym z najlepszych napastników na świecie, pokazywał to raz po raz w poprzednich latach i pokazuje to ponownie także i w tym sezonie" - orzekł defensor.

Jednocześnie gracz "Los Blancos" nie pozostawił złudzeń co do tego, kto jego zdaniem powinien otrzymać kolejną Złotą Piłkę - a jego faworytem jest kolega z Realu, Karim Benzema. "Nie ma wątpliwości co do tego, ponieważ jeśli spojrzeć na jego ostatni sezon, to to, co zrobił, było naprawdę niesamowite. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem tego doświadczyć, być tego częścią i widzieć każdego dnia, jak on pracuje" - skwitował piłkarz.

Primera Division. "El Clasico" zbliża się wielkimi krokami. Na razie Barcelona i Real walczą bark w bark

Obecnie - choć zarówno FC Barcelona, jak i Real Madryt mają po 19 pkt - w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy pierwsze miejsce zajmuje "Blaaugrana", która skorzystała z ostatniej utraty punktów "Los Merengues" z Osasuną. Na trzecim miejscu - z 16 punktami - znajduje się baskijski Athletic Bilbao.

"El Clasico" zaplanowane jest 16 października na godz. 16.15. Już teraz zapraszamy do śledzenia tego wydarzenia wraz z Interią Sport, m.in. poprzez relację na żywo z całej potyczki. Czy Robert Lewandowski zdoła wówczas zdobyć kolejne w tym sezonie gole dla "Dumy Katalonii"? Na to liczy zapewne sporo polskich kibiców. Wcześniej jednak "Lewy" zagra jeszcze z Celtą Vigo (9 października) oraz z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów (12 października).