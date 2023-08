FC Barcelona w niedzielę (20.08) rozegrała mecz z Cadiz na Stadionie Olimpijskim. Katalończycy pokonali rywala 2:0 , a do bramki trafiali Pedri i Ferran Torres. Słaby występ zaliczył z kolei Robert Lewandowski, który nie może zaliczyć początku sezonu La Liga 2023/2024 do udanych. Lider "Biało-Czerwonych", choć asystował przy drugim golu, zdaniem zagranicznych ekspertów zmaga się ze "strzelecką niemocą". O napastnika zapytano po zakończonym spotkaniu trenera "Blaugray", Xaviego Hernandeza. Szkoleniowiec nie ma wątpliwości co do Polaka.