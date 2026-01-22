Gorzkie słowa Hiszpanów o Lewandowskim. Tak podsumowali Polaka, może zaboleć

Posucha Roberta Lewandowskiego w najważniejszym europejskim pucharze wreszcie została zakończona. Warszawianin pojawił się w Pradze na boisku od pierwszej minuty i udowodnił Hansiemu Flickowi, że wciąż potrafi strzelać gole. Nie obyło się jednak bez trudnych chwil. Lewandowski tuż przed zejściem obu zespołów do szatni miał sporego pecha, bo pokonał własnego bramkarza. Kapitan reprezentacji odpokutował w drugiej połowie, dzięki czemu nie skończy fazy ligowej z zerowym dorobkiem bramkowym.

Dzięki błyskowi po przerwie, doświadczony gracz uratował również swoje notowania w hiszpańskich mediach. Tylko jeden portal dosyć gorzko podsumował poczynania 37-latka. Z Warszawianinem nie patyczkowali się przedstawiciele "elnacional.cat". "Gra Lewandowskiego do 71. minuty była fatalna" - napisali wprost autorzy pomeczowych not. "Jednak dokonał najważniejszej rzeczy dla napastnika: strzelił gola. Pięknym strzałem zdobył czwartego gola dla Barcelony tego wieczoru. Gol, który może mieć kluczowe znaczenie dla klasyfikacji generalnej" - dodali, przyznając siódemkę w dziesięciostopniowej skali.

Koszmarny początek Lewandowskiego. Potem wreszcie gol, to koniec złej serii

"W pierwszej połowie niewiele wniósł do ataku, a co gorsza, strzelił wyrównującego samobója po niefortunnej akcji. Znacznie poprawił się w drugiej połowie i był skuteczny, doprowadzając do wyniku 2:4" - to z kolei słowa "sport.es". "Wszystko szło nie tak, jak powinno, w wieczór, o którym nie wolno mu było zapomnieć: samobójczy gol, gdy próbował bronić bliższego słupka przy rzucie rożnym, wyrównującym na 2:2, i minimalnie odgwizdany spalony, który doprowadził do nieuznanego gola De Jonga. Ale wielcy nigdy się nie poddają: oszałamiający gol, będący wyrazem czystej zwinności, godny młodego zawodnika, padł w ręce 37-letniego napastnika" - pochwaliło "mundodeportivo.com".

Swoje trzy grosze dorzucili również przedstawiciele "goal.com". "Miał naprawdę trudny wieczór i to jego samobójczy gol dał wynik 2:2, ale pokazał swój legendarny instynkt strzelecki" - czytamy przy nazwisku Polaka. "Lewandowski nie strzelił jeszcze gola w tej edycji Ligi Mistrzów, ale w końcu przełamał swoją passę! Za każdym razem, gdy dotykał piłki, był nieustannie kryty. W pierwszej połowie prawie nie brał udziału w akcji. Strzelił samobója po tym, jak piłka trafiła go w plecy" - oceniła "marca.com".

Kolejna okazja do podtrzymania wspomnianej wyżej passy nastąpi 25 stycznia o godzinie 16:15. Tego dnia podopieczni Hansiego Flicka na Camp Nou zmierzą się z Realem Oviedo. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE / AFP AFP

Robert Lewandowski Bradley Collyer East News

Robert Lewandowski AFP