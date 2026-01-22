Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gorzkie słowa Hiszpanów o Lewandowskim. Tak podsumowali Polaka, może zaboleć

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

FC Barcelona jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa w walce o bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. "Duma Katalonii" wzorowo wykonała zadanie w środowy wieczór, ponieważ zdobyła trzy punkty w Pradze. Potyczka w stolicy Czech okazała się słodko-gorzka dla Roberta Lewandowskiego. Z jednej strony nasz rodak strzelił wreszcie gola w obecnej edycji Champions League. Z drugiej jednak tuż przed zmianą stron niefortunnie wpakował futbolówkę do własnej siatki. Hiszpanie doskonale o tym pamiętali. Jeden z portali grę Polaka podsumował w gorzkich słowach.

Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona trzyma ręce na głowie, wyrażając rozczarowanie lub frustrację. Jego twarz zwrócona jest w dół, a tło stanowią nieostre sylwetki publiczności.
Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Posucha Roberta Lewandowskiego w najważniejszym europejskim pucharze wreszcie została zakończona. Warszawianin pojawił się w Pradze na boisku od pierwszej minuty i udowodnił Hansiemu Flickowi, że wciąż potrafi strzelać gole. Nie obyło się jednak bez trudnych chwil. Lewandowski tuż przed zejściem obu zespołów do szatni miał sporego pecha, bo pokonał własnego bramkarza. Kapitan reprezentacji odpokutował w drugiej połowie, dzięki czemu nie skończy fazy ligowej z zerowym dorobkiem bramkowym.

Dzięki błyskowi po przerwie, doświadczony gracz uratował również swoje notowania w hiszpańskich mediach. Tylko jeden portal dosyć gorzko podsumował poczynania 37-latka. Z Warszawianinem nie patyczkowali się przedstawiciele "elnacional.cat". "Gra Lewandowskiego do 71. minuty była fatalna" - napisali wprost autorzy pomeczowych not. "Jednak dokonał najważniejszej rzeczy dla napastnika: strzelił gola. Pięknym strzałem zdobył czwartego gola dla Barcelony tego wieczoru. Gol, który może mieć kluczowe znaczenie dla klasyfikacji generalnej" - dodali, przyznając siódemkę w dziesięciostopniowej skali.

Koszmarny początek Lewandowskiego. Potem wreszcie gol, to koniec złej serii

"W pierwszej połowie niewiele wniósł do ataku, a co gorsza, strzelił wyrównującego samobója po niefortunnej akcji. Znacznie poprawił się w drugiej połowie i był skuteczny, doprowadzając do wyniku 2:4" - to z kolei słowa "sport.es". "Wszystko szło nie tak, jak powinno, w wieczór, o którym nie wolno mu było zapomnieć: samobójczy gol, gdy próbował bronić bliższego słupka przy rzucie rożnym, wyrównującym na 2:2, i minimalnie odgwizdany spalony, który doprowadził do nieuznanego gola De Jonga. Ale wielcy nigdy się nie poddają: oszałamiający gol, będący wyrazem czystej zwinności, godny młodego zawodnika, padł w ręce 37-letniego napastnika" - pochwaliło "mundodeportivo.com".

Swoje trzy grosze dorzucili również przedstawiciele "goal.com". "Miał naprawdę trudny wieczór i to jego samobójczy gol dał wynik 2:2, ale pokazał swój legendarny instynkt strzelecki" - czytamy przy nazwisku Polaka. "Lewandowski nie strzelił jeszcze gola w tej edycji Ligi Mistrzów, ale w końcu przełamał swoją passę! Za każdym razem, gdy dotykał piłki, był nieustannie kryty. W pierwszej połowie prawie nie brał udziału w akcji. Strzelił samobója po tym, jak piłka trafiła go w plecy" - oceniła "marca.com".

Kolejna okazja do podtrzymania wspomnianej wyżej passy nastąpi 25 stycznia o godzinie 16:15. Tego dnia podopieczni Hansiego Flicka na Camp Nou zmierzą się z Realem Oviedo. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Piłkarz w czarnej koszulce z herbem klubu FC Barcelona i czerwonym logo sponsora na tle niewyraźnej publiczności podczas meczu.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLE / AFPAFP
Mężczyzna w sportowym stroju wykonuje rozgrzewkowe ćwiczenie, unosi nogę wysoko do góry, a na pierwszym planie widoczny jest jasny, neonowy but piłkarski pokryty trawą.
Robert Lewandowski Bradley CollyerEast News
Piłkarz w stroju FC Barcelona z uniesionym ramieniem wskazuje wyciągniętym palcem kierunek, na dłoni widoczny bandaż. W tle rozmyta publiczność na stadionie.
Robert LewandowskiAFP

