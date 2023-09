Gorzkie słowa byłego reprezentanta Polski. "Jedyni zadowoleni to Lewandowscy"

Reprezentacja Polski w piłce nożnej wygrała mecz z Wyspami Owczymi (2:0) w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2024. Trudno jednak powiedzieć, że było to emocjonujące starcie. Po pierwszych 45 minutach wiele wskazywało na kolejną sensację. Mając na uwadze porażkę zespołu Fernando Santosa w Kiszyniowie, remis 0:0 nie napawał kibiców optymizmem. Na szczęście w drugiej połowie dwa gole dla drużyny strzelił jej kapitan - Robert Lewandowski. Po spotkaniu internet zalała fala komentarzy. Niestety mimo zwycięstwa, mało kto zachwycał się postawą "Biało-Czerwonych". Co ciekawe, w dobrych humorze był zdobywca dwóch bramek.