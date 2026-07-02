Anna Lewandowska po ogłoszeniu nowego klubu męża długo zwlekała z reakcją. Dopiero po czasie zdecydowała się zamieścić w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym postawiła na szczerość i wyznała, że jest przerażona na myśl o zmianach, jakie czekają jej rodzinę.

"Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję. (...) Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża. Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie" - oznajmiła.

Słowa trenerki fitness nie przeszły bez echa. O wpisie Anny głośno było m.in. w hiszpańskich mediach. Obojętnie wobec wyznania WAG nie przeszedł także nowy trener Roberta Lewandowskiego, Gregg Berhalter. Szkoleniowiec Chicago Fire w rozmowie opublikowanym na Kanale Sportowym zadeklarował, że klub zrobi wszystko, aby pomóc polskiemu napastnikowi i jego bliskim zaaklimatyzować się w Stanach Zjednoczonych.

"Jest wzorem do naśladowania dla polskiej społeczności. Widzieliśmy, jak prowadziła fitness dla Polaków w Chicago - to był ogromny sukces. My, jako klub, postaramy się, żeby czuła się tu jak w domu, jak cała rodzina. Jest bardzo ambitna, ma swoją markę, a Ameryka to świetny rynek. Sama zadecyduje, czy chce ją tutaj rozwijać" - zapowiedział.

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Po kilkunastu latach obfitej w sukcesy kariery w Europie Robert Lewandowski kolejne lata spędzi teraz w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec czerwca oficjalnie ogłoszono, że kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zasili w kolejnym sezonie szeregi Chicago Fire. Co najważniejsze, snajper kontynuował będzie występy z numerem "9" na plecach - Hugo Cuypers występujący dotychczas z tym numerem postanowił bowiem "przekazać pałeczkę" Lewandowskiemu.

"Dla mnie decyzja o oddaniu mu tego numeru była bardzo prosta. Naprawdę mam nadzieję, że razem osiągniemy wiele sukcesów na boisku" - zapowiedział belgijski napastnik.

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Anna i Robert Lewandowscy Christian Charisius AFP

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News

Gregg Berhalter, trener Chicago Fire Michael Miller/ISI Photos Getty Images





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