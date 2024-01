W 2022 roku Robert Lewandowski był bohaterem transferu z Bayernu Monachium do Barcelony. Wiele osób mówiło, że to dla niego ostatni dzwonek, by jeszcze zmienić klub w obrębie tych największych na świecie. Polskiemu napastnikowi marzyła się gra w hiszpańskiej LaLiga i udało mu się to osiągnąć. Już w pierwszym sezonie sięgnął po krajowy tytuł, który podopieczni Xaviego Hernandeza zapewnili sobie na stadionie Espanyolu w derbach miasta.