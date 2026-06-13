Robert Lewandowski stał się jednym z bardziej łakomych kąsków podczas letniego okienka transferowego. Kapitan reprezentacji Polski ostatecznie zakończył swoją przygodę z Barceloną, co skutkuje poszukiwaniami nowego klubu. "Lewy" nie może narzekać na brak zainteresowania, co obserwujemy praktycznie każdego dnia.

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji o opuszczeniu Katalonii wiele mówiło się w kontekście przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej oraz USA. Nie były to jednak jedyne przewijające się kierunku. O Lewandowskiego rzekomo walczyć miały włoskie AC Milan i Juventus, angielski Manchester United, a nawet tureckie Fenerbahce.

W pewnym momencie pojawiły się również pogłoski o zainteresowaniu ze strony FC Porto. Byłaby to dla polskich kibiców prawdziwa gratka, zwłaszcza, że w ekipie "Smoków" grają już Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski. Prezes klubu Andre Villas-Boas w dosadnych słowach rozwiał wszelkie marzenia kibiców.

Prezes FC Porto rozwiał wątpliwości ws. transferu Roberta Lewandowskiego

- Myślę, że media społecznościowe czasami podsycają nierealne marzenia i to całkiem normalne, że tak się dzieje, zwłaszcza gdy dwóch piłkarzy FC Porto żartobliwie odpowiedziało poprawnie na quiz, który sami stworzyliśmy. To nie ma z tym nic wspólnego. FC Porto, jak dobrze wiecie, działa w cieniu rynku, szukając najlepszych rozwiązań, aby wzmocnić swój skład, w pełnym porozumieniu ze sztabem szkoleniowym, a w odpowiednim czasie ogłosimy to, co mamy do ogłoszenia - stwierdził Villas-Boas cytowany przez portal "record.pt".

Nie jest to specjalnym zaskoczeniem, bowiem sternik Porto już wcześniej jasno zaprzeczył, by transfer Lewandowskiego był realny. Oczywiście ze względów finansowych, bowiem inne kluby mogą zaoferować Polakowi znacznie bardziej atrakcyjne apanaże. Temat szerzej przedstawiło "Mundo Deportivo", zgodnie z którym kluby saudyjskie miałyby wyłożć na stół nawet 90 milionów dolarów.

Na ten moment wydaje się jednak, że najbardziej realną opcją jest transfer do Chicago Fire. Amerykanie mają oferować Lewandowskiemu "zaledwie" 20 milionów dolarów rocznie, lecz USA jest zdecydowanie bardziej atrakcyjnym miejscem do życia.

W piątek Lewandowski udał się nawet do Chicago, by zobaczyć na własne oczy to, co działacze Chicago Fire mają do zaoferowania. Wedle informacji Romana Kołtonia pierwsze wrażenie ma być jak najbardziej pozytywne. Wiele wskazuje na to, że decyzja ws. przyszłości "Lewego" jest już coraz bliżej.

Robert Lewandowski GONGORA East News

Robert Lewandowski Every Second Media/Shutterstock East News

Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek w barwach FC Porto BRUNO DE CARVALHO AFP





Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport