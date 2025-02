Gorąco wokół Lewandowskiego, żądają jego odsunięcia. Flick musi reagować

Męczarnie Barcelony na Kanarach. Zwycięstwo dali rezerwowi

Lewandowski traci poparcie wśród kibiców? Domagają się szansy dla Ferrana Torresa

Coraz częściej pojawiają się głosy, że Ferran Torres powinien wskoczyć w niektórych spotkaniach do podstawowej jedenastki kosztem Lewandowskiego. Bronią go zarówno liczby, jak i poparcie kibiców. W 2025 roku strzela on średnio gola co 53. minuty, co jest wynikiem dużo lepszym, od "Lewego". Z drugiej jednak strony, kiedy otrzymywał szanse gry od pierwszych minut, nie zawsze był w stanie właściwie je wykorzystać.