Gorąco wokół Lewandowskiego po tym, jak go potraktowano. "Chcą się go pozbyć"

Łukasz Olszewski

Kibice Roberta Lewandowskiego z niepokojem mogą patrzeć na sytuację kapitana reprezentacji Polski w Barcelonie. W dwóch ostatnich spotkaniach "Lewy" nie podniósł się nawet z ławki rezerwowych i przedłużenie jego umowy wydaje się coraz bardziej oddalać. Po meczu z Celtą sytuację Polaka bezlitośnie podsumował Jan Tomaszewski zarzucając Katalończykom, że robią wszystko, aby pozbyć się napastnika.

Na kilka kolejek przed końcem sezonu La Liga, sytuacja Hansiego Flicka i FC Barcelona robi się poważna. Katalończycy stracili kolejną gwiazdę podczas ostatniego meczu z Celtą (1:0) i to już pewne, że Lamine Yamal w sezonie 2025/2026 nie pojawi się już na murawie.

Ponadto, zarówno Robert Lewandowski, jak i Marcus Rashford wciąż nie są pewni swojej przyszłości. O ile kapitan reprezentacji Polski raz po raz dawał do zrozumienia, że chciałby zostać w stolicy Katalonii, to odejście Anglika zdaje się już przesądzone, bowiem po jego ostatnich występach mało prawdopodobne wydaje się, aby "Barca: wykupiła go z Manchesteru United.

W naszym kraju oczywiście najwięcej emocji wzbudza to, co dzieje się z Robertem Lewandowskim. W dwóch ostatnich spotkaniach kapitan reprezentacji Polski nie podniósł się z ławki rezerwowych, co wywołało mocną reakcję Jana Tomaszewskiego.

Doniesienia o Nawrockim, a teraz to. Jest reakcja. Żądają wyjaśnień

- Powinien posłuchać się nas, co my tutaj mówimy i unieść się ambicją. Najpopularniejszy Polak na świecie. Człowiek, który dwa razy powinien otrzymać Złotą Piłkę - wszyscy o tym mówią, no ale z różnych powodów nie otrzyma... Nagle jest traktowany jak jakaś "per noga". O co tutaj chodzi? No chodzi o to, że chcą się go pozbyć! Robert sobie na to nie zasłużył. Ja na miejscu Roberta dawno bym podziękował "dziękuję bardzo" i wybieram sobie klub. A propozycji ma od groma - wypalił legendarny bramkarz reprezentacji Polski.

Powiedzieć, że sytuacja "Lewego" staje się poważna, to jak nie powiedzieć niczego. W 2026 roku Polak zagrał tylko dwa mecze ligowe, w których spędził na murawie 90 minut. Ostatni z nich 15 marca z Sevillą (wcześniej 25 stycznia z Realem Oviedo). Łącznie w sezonie 2025/2026 Lewandowski rozegrał w Primera Division do tej pory 1198 minut. Dla porównania, w poprzednim sezonie licznik zatrzymał się na 2682. minutach.

To przekłada się oczywiście na zdobycze bramkowe napastnika. W sezonie 2024/2025 Robert rozegrał łącznie 52 mecze we wszystkich rozgrywkach, w czasie których strzelił 42 gole i zanotował 3 asysty. W tym sezonie te wartości to 40 meczów, 17 bramek i 3 asysty.

Gael Monfils - Camilo Ugo Carabelli. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

