Spotkanie ekipy Darmstadt z Bayernem Monachium rozpoczęło się w zaskakujący sposób. To gospodarze bowiem strzelili gola jako pierwsi - w 28. minucie piłkę posłał do siatki Tim Skarke. Później jednak mistrzowie Niemiec pokazali swoją moc, wygrywając ostatecznie aż 5:2 . Jedną z bramek dla bawarskiego klubu zdobył Harry Kane .

Harry Kane z urazem, Bayern Monachium wydał komunikat. Rekord Lewandowskiego zagrożony?

Mimo problemów zdrowotnych Harry Kane udał się na zgrupowanie reprezentacji Anglii. Poinformował o tym Bayern Monachium, wydając komunikat dotyczący stanu zawodników borykających się z urazami. To kluczowa wiadomość, bowiem takie rozwiązanie wskazuje na to, że uraz napastnika nie jest poważny.

Harry Kane doznał kontuzji lewej kostki podczas zwycięskiego meczu Bayernu Monachium 5:2 w Darmstadt. Napastnik mimo to udał się na zgrupowanie reprezentacji Anglii i jest poddawany leczeniu pod okiem tamtejszych lekarzy, w ścisłej współpracy ze sztabem medycznym Bayernu

Harry Kane prowadzi obecnie za pogoń za rekordem Roberta Lewandowskiego , który w sezonie 2020/21 strzelił w Bundeslidze aż 41 goli. Teraz po 26 kolejkach Anglik ma na koncie 31 trafień. By pobić wyczyn Polaka w pozostałych ośmiu meczach musiałby więc trafić do siatki 11 razy, czego - w przypadku braku kontuzji - wykluczyć nie można.

- Trochę kolejek do końca sezonu zostało i pobicie tego rekordu nie będzie łatwym zadaniem. Ale Kane strzela jak na zawołanie. Czy pobije mój rekord? Nie wiem, ciężko powiedzieć. I nie chodzi o to, czy chciałbym tego czy nie. Wiem z doświadczenia, że to nie jest takie łatwe - stwierdził snajper FC Barcelona i reprezentacji Polski w rozmowie z kanałem "Meczyki".