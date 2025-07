Gorąco wokół Lewandowskiego. Kluczowa decyzja Urbana. Padł jeden powód

W środę Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Jan Urban. 63-letni szkoleniowiec zastąpił na stanowisku Michała Probierza, który podał się do dymisji nieco ponad miesiąc temu, po eliminacyjnej porażce 1:2 z Finlandią i burzy związanej z rezygnacją Roberta Lewandowskiego z gry w kadrze pod jego wodzą.

Dziś na PGE Narodowym odbyła się oficjalna konferencja prasowa, podczas której Jan Urban pierwszy raz zasiadł przed dziennikarzami w zupełnie nowej dla siebie roli. - Wydaje mi się, że każdy trener, który rozpoczyna swoją karierę trenerską, chciałby się znaleźć w takim miejscu. Oczywiście po drodze trzeba zapracować, żeby do tego miejsca dotrzeć. Mi się to udało, dzisiaj mogę powiedzieć, że odniosłem sukces, ale to tylko dzisiaj - powiedział nowy trener "Biało-Czerwonych".

Nominacja Jana Urbana na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski wywołała rzecz jasna lawinę opinii i komentarzy. Przeważają wśród nich te pozytywne. Zadowolony z takiego obrotu sprawy jest między innymi trener Kibu Vicuna, długoletni asystent Jana Urbana.

- Moim zdaniem decyzja polskiej federacji o wyborze trenera kadry jest bardzo dobra. To najlepszy kandydat, jakiego można sobie wyobrazić. Jestem bardzo szczęśliwy, bo to najlepszy czas, że Jan Urbana sprawdził się w roli selekcjonera. Jako selekcjoner będzie bardzo wymagający wobec zawodników, ale w taki sposób, że to wpłynie pozytywnie na kadrę. Na pewno szatnia może też liczyć na jego spokój i zdrowy rozsądek - stwierdził Hiszpan w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Co z Robertem Lewandowskim?

Wątpliwości co do kompetencji Jana Urbana nie ma także były reprezentant Polski Bartosz Bosacki, który zaznacza, że nowy selekcjoner musi na starcie ułożyć sobie odpowiednio relacje z najważniejszymi piłkarzami w szatni.

- Myślę, że potrafi rozmawiać z ludźmi, poradził sobie z Łukaszem Podolskim. Urban musi się dogadać przede wszystkim z zawodnikami, którzy mają być trzonem tej drużyny. Pamiętajmy, że trener reprezentacji nie musi, a nawet nie powinien tracić czas na uczenie piłkarzy gry w piłkę. Jego rolą jest wyselekcjonowanie zawodników, obserwacja, poukładanie tego zespołu i rozmowy z piłkarzami - cytuje wypowiedź 49-latka PAP.

Kluczowa w kontekście kształtu reprezentacji Polski będzie rzecz jasna najbliższa przyszłość Roberta Lewandowskiego. Bartosz Bosacki stwierdził, że taki zawodnik to - co oczywiste - dla trenera wielki skarb w szatni. I "doradzając" Janowi Urbanowi wskazał ku temu jasny powód.

- Nie chcę wchodzić w buty selekcjonera, ale ja chciałbym mieć takiego zawodnika w szatni. Nie chodzi tu tylko o umiejętności piłkarskie, ale też ważne będzie doświadczenie Roberta i to, co on może przekazać młodym piłkarzom, którzy będą wchodzić do reprezentacji - powiedział.

Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski, Jan Urban ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER, PIOTR DZIURMAN/REPORTER East News