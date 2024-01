Gorąco w szatni Barcelony. Lewandowski starł się z Xavim, padły mocne zarzuty

Lewandowski miał zarzut do Xaviego. "Mówił podniesionym głosem"

Hiszpański dziennikarz Joan Fontes na łamach podcastu "Bar Canaletes" opisał, co stało się po zakończeniu tego meczu. Robert Lewandowski w szatni miał podniesionym głosem wyrazić swoje niezadowolenie z wyboru wyjściowej jedenastki na to spotkanie. Argumentem Polaka było, to, że Puchar Króla w tym momencie jest dla Barcelony najbardziej możliwym trofeum do zdobycia, więc trener powinien desygnować na to spotkanie mocniejszą "jedenastkę".