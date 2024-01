Gorąco w FC Barcelona. Lewandowski nie wytrzymał, media ujawniają kulisy

Robert Lewandowski był bardzo "poruszony" decyzją Xaviego Hernandeza o opuszczeniu stanowiska z dniem 30 czerwca, mimo że jego kontrakt obowiązuje do 2025 roku. Wbrew temu, co na podstawie niedawnych zmianach polskiego napastnika myśli wiele osób, Lewandowski nie odczuł ulgi po ogłoszeniu przez trenera, że opuści ławkę rezerwowych. Były zawodnik Bayernu Monachium uznał to nawet za osobistą porażkę do tego stopnia, że poprosił Xaviego o ponowne rozważenie swojej decyzji

~ opisuje całą sprawę słynny dziennik "Mundo Deportivo"