FC Barcelona szuka trenera. A hiszpańskie media informują o Robercie Lewandowskim

Kataloński "Sport" informuje, że Robert Lewandowski czeka na wybór nowego trenera, by móc ocenić nowy projekt sportowy FC Barcelona. Jak zaznaczają tamtejsi dziennikarze, niezależnie, co się stanie, reprezentant Polski "naznaczy nową erę".

W nadchodzących tygodniach FC Barcelona podejmie decyzję dotyczącą nowego projektu sportowego, a nowy trener określi kierunki działania, możliwe transfery do klubu oraz transfery wychodzące. A Robert Lewandowski wyraźnie naznaczy tę nową erę, niezależnie od tego, czy zostanie, czy zdecyduje się odejść, zmęczony tym, przez co musiał przejść

- Wygląda na to, że Polak odzyskał dobre odczucia i nikt nie wątpi, że czuje się szczęśliwy w Barcelonie. Jego odejście uwolniłoby znaczną część budżetu płacowego, ale FC Barcelona byłaby zmuszona pozyskać inną czołową gwiazdę, aby móc rywalizować o trofea. Władze klubu powinny bardzo dokładnie się zastanowić, co zrobić, ponieważ zawodnik z profesjonalizmem Polaka i nosem do strzelania bramek nie jest dostępny na rynku. Chyba że za cenę, której Barcelona nie jest w stanie zapłacić. Najlepsze jest to, że napastnik odkrył siebie na nowo i wygląda na wystarczająco silnego, aby ponownie poprowadzić Barcelonę - czytamy dalej.