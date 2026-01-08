Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gorąco w Barcelonie. To może być koniec. Padło nazwisko Szczęsnego

Czy czeka nas - przynajmniej chwilowy - koniec sagi dotyczący przynależności klubowej Marc-Andre ter Stegena? To możliwe. W hiszpańskich mediach i samej Barcelonie głośno jest o niemieckim golkiperze, który ostatnio z powodu problemów zdrowotnych musiał opuścić drużynę przebywającą w Arabii Saudyjskiej. Był to jednak tylko fałszywy alarm. 33-latek ma się dobrze, a z Katalonii płyną nowe doniesienia dotyczące jego przyszłości. Pada w nich nazwisko Wojciecha Szczęsnego.

Piłkarz ubrany w sportowy strój trzyma ręcznik i butelkę wody, uśmiecha się lekko, po lewej stronie w okręgu widoczna scena przyjacielskiego uścisku dwóch innych osób, z czego jeden nosi rękawice bramkarskie.
Na zdjęciu bramkarze FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Joan Garcia oraz Wojciech SzczęsnyJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP_AFP

Przygotowania FC Barcelona do półfinału Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem Bilbao - zakończonego ostatecznie efektownym zwycięstwem "Dumy Katalonii" aż 5:0 - zakłóciły kolejne problemy zdrowotne Marc-Andre ter Stegena.

Niemiec był obok Joana Garcii i Wojciecha Szczęsnego jednym z trzech bramkarzy, których Hansi Flick zabrał ze sobą do Dżuddy. Uraz zmusił go jednak do powrotu do Hiszpanii.

Ter Stegen opuszcza obóz treningowy Barcelony w Arabii Saudyjskiej i wraca do Barcelony na badania medyczne. Diego Kochen, bramkarz drużyny rezerw, dołączy do grupy
Informowała w oficjalnym komunikacie FC Barcelona

Ostatnie wieści płynące z obozu Barcelony są jednak wielce pocieszające. A przekazał je dyrektor sportowy klubu - Deco.

- Ter Stegen poczuł coś niedobrego w kolanie, ale ma się dobrze. Jest spokojny. Cieszymy się, że to nic poważnego - przekazał były reprezentant Portugalii, którego wypowiedź cytował między innymi Fabrizio Romano.

Kwestia zdrowia 33-latka jest niezwykle kluczowa w kontekście jego potencjalnej zmiany barw w zimowym oknie, o czym pisze w czwartek "Mundo Deportivo".

    FC Barcelona. Ter Stegen zmieni zimą klub? Są nowe doniesienia

    Kataloński dziennik informuje, że po usłyszeniu nowin dotyczących ter Stegena z ulgą odetchnęli działacze Girony, która z chęcią sprowadziłaby niemieckiego golkipera w ramach wypożyczenia.

    W jego doniesieniach padło także rzecz jasna nazwisko Wojciecha Szczęsnego.

    Faktem jest, że zarząd Girony jest bardzo zainteresowany ter Stegenem i dał to jasno do zrozumienia Barcelonie, która chętnie zaakceptowała jego ofertę, ponieważ uważa, że pozycja bramkarza jest dobrze obsadzona przez Joana Garcię i „Teka” Szczęsnego
    informuje "Mundo Deportivo"

    - W katalońskim klubie wiadomo, że Girona może zapłacić jedynie niewielką część pensji ter Stegena za drugą połowę sezonu, ale Barcelona byłaby skłonna się dogadać, jeśli niemiecki bramkarz wyrazi takie życzenie - czytamy dalej.

    Dla Girony ter Stegen byłby niekwestionowanym numerem jeden między słupkami, a wizja regularnej gry może skusić go do transferu, przynajmniej czasowego. Będzie to bowiem kluczowe dla 33-latka o miejsce w wyjściowym składzie reprezentacji Niemiec na tegorocznych mistrzostwach świata.

