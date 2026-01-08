Gorąco w Barcelonie. To może być koniec. Padło nazwisko Szczęsnego

Przygotowania FC Barcelona do półfinału Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem Bilbao - zakończonego ostatecznie efektownym zwycięstwem "Dumy Katalonii" aż 5:0 - zakłóciły kolejne problemy zdrowotne Marc-Andre ter Stegena.

Niemiec był obok Joana Garcii i Wojciecha Szczęsnego jednym z trzech bramkarzy, których Hansi Flick zabrał ze sobą do Dżuddy. Uraz zmusił go jednak do powrotu do Hiszpanii.

Ter Stegen opuszcza obóz treningowy Barcelony w Arabii Saudyjskiej i wraca do Barcelony na badania medyczne. Diego Kochen, bramkarz drużyny rezerw, dołączy do grupy

Ostatnie wieści płynące z obozu Barcelony są jednak wielce pocieszające. A przekazał je dyrektor sportowy klubu - Deco.

- Ter Stegen poczuł coś niedobrego w kolanie, ale ma się dobrze. Jest spokojny. Cieszymy się, że to nic poważnego - przekazał były reprezentant Portugalii, którego wypowiedź cytował między innymi Fabrizio Romano.

Kwestia zdrowia 33-latka jest niezwykle kluczowa w kontekście jego potencjalnej zmiany barw w zimowym oknie, o czym pisze w czwartek "Mundo Deportivo".

FC Barcelona. Ter Stegen zmieni zimą klub? Są nowe doniesienia

Kataloński dziennik informuje, że po usłyszeniu nowin dotyczących ter Stegena z ulgą odetchnęli działacze Girony, która z chęcią sprowadziłaby niemieckiego golkipera w ramach wypożyczenia.

W jego doniesieniach padło także rzecz jasna nazwisko Wojciecha Szczęsnego.

Faktem jest, że zarząd Girony jest bardzo zainteresowany ter Stegenem i dał to jasno do zrozumienia Barcelonie, która chętnie zaakceptowała jego ofertę, ponieważ uważa, że pozycja bramkarza jest dobrze obsadzona przez Joana Garcię i „Teka” Szczęsnego

- W katalońskim klubie wiadomo, że Girona może zapłacić jedynie niewielką część pensji ter Stegena za drugą połowę sezonu, ale Barcelona byłaby skłonna się dogadać, jeśli niemiecki bramkarz wyrazi takie życzenie - czytamy dalej.

Dla Girony ter Stegen byłby niekwestionowanym numerem jeden między słupkami, a wizja regularnej gry może skusić go do transferu, przynajmniej czasowego. Będzie to bowiem kluczowe dla 33-latka o miejsce w wyjściowym składzie reprezentacji Niemiec na tegorocznych mistrzostwach świata.

FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Marc-Andre ter Stegen, Hansi Flick IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN/Imago Sport and News/East News, JAIME REINA/AFP/East News East News

Marc-Andre ter Stegen ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Wojciech Szczęsny AFP