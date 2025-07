Gorąco w Barcelonie. Lewandowski czeka na transfer, nagle Bayern wkroczył do akcji

Robert Lewandowski w Barcelonie należy do tych, którzy zdecydowanie najbardziej czekają na transfer lewoskrzydłowego. Ten ruch będzie miał bardzo duże znaczenie dla polskiego napastnika w nadchodzącym sezonie. Florian Plettenberg ze Sky Sports podaje, że Bayern Monachium właśnie włączył się do walki o zawodnika, który wciąż pozostaje kandydatem do wzmocnienia "Dumy Katalonii".