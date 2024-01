Associated Press / © 2023 Associated Press

"Nadszedł czas, aby opuścić Barçę" - Xavi ustąpi po zakończeniu sezonu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Wielkie nazwiska przymierzane do Barcelony. Kto przejmie rolę trenera "Dumy Katalonii"?

Barcelona podąży drogą Milanu? Nieciekawe perspektywy przed Lewandowskim

Mocno akcentują oni fakt, że dźwignie finansowe, z których na przestrzeni ostatnich lat ochoczo korzystał klub miały przyczynić się do wzrostu poziomu sportowego. To dzięki nim m.in. sprowadzono do klubu Julesa Kounde, czy Roberta Lewandowskiego. Nie przełożyły się one realnie na poprawę wyników.