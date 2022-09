Gorąco przed powrotem "Lewego" do Monachium! Salihamidzić reaguje

"Lewy" opuścił Bayern po długich i burzliwych negocjacjach. Z niemiecką drużyną rozpoczął nawet przygotowania do sezonu 2022/23, a po przenosinach do Barcelony przyznał, że o ostatnim tygodniu spędzonym w Monachium"chciałby jak najszybciej zapomnieć".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Xavi trener FC Barcelona: To cud, mieć Roberta Lewandowskiego w zespole. WIDEO Polsat Sport

Fani Bayernu obrażali Roberta Lewandowskiego. Hasan Salihamidzić reaguje

Los chciał jednak, że do stolicy Bawarii powróci wyjątkowo szybko, bo już w najbliższy wtorek. FC Barcelona zmierzy się z Bayernem w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Podczas starcia pierwszej kolejki, w którym ekipa Juliana Nagelsmanna mierzyła się z Interem Mediolan (2:0) część fanów niemieckiej drużyny obrażała "Lewego", nazywając go "najemnikiem". To może zwiastować, że na Allianz Arena nie będzie go czekać ciepłe przyjęcie.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP/PAU BARRENA/ / AFP

O powrocie Lewandowskiego mówił w programie "Doppelpass" Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy Bayernu. Nie krył on wielkiego szacunku dla dokonań napastnika. - To piłkarz, który wygrał z nami wszystko. Nie będę gwizdać. Myślę, że fani mają odpowiednie wyczucie i zrobią to, co należy - powiedział, odnosząc się do postawy kibiców.

Mecz Bayern Monachium - FC Barcelona we wtorek o 21:00. Relacja "na żywo" w Interii.