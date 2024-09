Gorąco przed meczem FC Barcelona, poszło o Lewandowskiego. "Nie rozumiem tego"

Doświadczony napastnik także zalicza świetny początek. To właśnie on znajduje się w tym momencie na pole position po Trofeo Pichichi. Zapewne będzie gonił go Kylian Mbappe, lecz na razie Francuz ma na głowie inne problemy, związane z urazem, jakiego nabawił się podczas starcia z Deportivo Alaves. Popularny "RL9" w hiszpańskiej najwyższej klasie rozgrywkowej wyrównał też 30-letni rekord Jana Urbana w postaci strzelenia 48 bramek w tychże zmaganiach. Z tej okazji portal "WP SportoweFakty" przepytał syna byłego futbolisty, co sądzi na temat obecnej formy Roberta Lewandowskiego.