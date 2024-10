Gorąco przed hitem. Kane wprost o Lewandowskim, tego się obawia

Podobnie do nadchodzącej potyczki w Champions League podchodzą Bawarczycy. Ci już zresztą wysłali swojemu najbliższemu przeciwnikowi jasny sygnał. Gracze Vincenta Kompanego wrócili na ścieżkę zwycięstw w Bundeslidze i w pewnym stylu pokonali VfB Stuttgart . Bramkarz gości nie miał nic do powiedzenia zwłaszcza przy strzałach Harry’ego Kane’a . Anglik zanotował kolejnego w karierze hat-tricka i udowodnił, że przed najważniejszym październikowym spotkaniem jest w kapitalnej dyspozycji .

Harry Kane z szacunkiem o Robercie Lewandowskim. Anglik nie lekceważy Polaka

To właśnie on zastąpił Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Nic więc dziwnego, iż jego nadchodząca rywalizacja z polskim snajperem przykuwa uwagę opinii publicznej. Po ostatnim gwizdku sobotniej potyczki spytano wprost 31-latka jak zapatruje się na bój ze swoim vis-a-vis. "Robert to fantastyczny napastnik, jeden z najlepszych mojego pokolenia. To będzie wyjątkowy mecz. Wielu z nas zna naszego byłego trenera (Hansiego Flicka - dop.red.) bardzo dobrze. Spodziewamy się przeciwnika podobnego do sobotniego, który chce mieć piłkę i wysoko atakuje. To będzie ciężka walka, ale podejmiemy ją" - oznajmił zmotywowany gracz "Die Roten" przed kamerami Sky Sport. Słowa w serwisie X zacytował Kerry Hau.