Robert Lewandowski, za pośrednictwem mediów społecznościowych, pokazał fanom, w jaki sposób przygotowuje się do następnego meczu Barcelony. W komentarzach gorąco, kibice pospieszyli z wyrazami wsparcia. Sporo dobrego o polskim napastniku, i to mimo ostatniej słabszej skuteczności, mają do powiedzenia hiszpańscy eksperci. Twierdzą, że Polak wyciągnął drużynę "z wielu kłopotów". A to jeszcze nie koniec. "Jest autorytetem" - rzucają.