"Mam się świetnie. Jestem bardzo zadowolony . To, że mamy obecnie szansę na zdobycie mistrzostwa, jest bardzo, bardzo ważne dla klubu. To ważny proces, aby zdobyć jeszcze więcej tytułów w nadchodzącym sezonie" - powiedział ostatnio Robert Lewandowski podpytywany przez dziennikarza niemieckiego sport1.de o to, jak czuje się w Barcelonie .

Jest to dla mnie również ważne, ponieważ byłby to kolejny tytuł w następnym kraju. Jestem bardzo zadowolony z kierunku, w jakim zmierzamy, mimo że jako klub mieliśmy duże problemy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej